Investigadores peruanos crean empaques que cambian de color para detectar alimentos en descomposición

Investigadores peruanos desarrollan empaques inteligentes que cambian de color para alertar sobre alimentos en descomposición, una innovación que busca reducir el desperdicio de más de 12 millones de toneladas de comida que se pierden cada año en el país

En el Perú se pierden más de 12 millones de toneladas de alimentos al año, casi la mitad del suministro nacional, una cifra que impacta directamente en la seguridad alimentaria y en el consumo de los hogares.

Frente a este escenario, investigadores peruanos han desarrollado empaques inteligentes capaces de cambiar de color para alertar sobre el estado de los alimentos, ofreciendo una alternativa más precisa que las fechas de vencimiento tradicionales.

La tecnología, aún en fase de desarrollo, utiliza biosensores que reaccionan ante gases y variaciones de acidez (pH) generadas durante la descomposición. Estos cambios activan una respuesta visual en el empaque, lo que permite identificar de manera rápida si un producto sigue siendo apto para el consumo.

“Queremos que las personas puedan reconocer fácilmente cuándo un alimento ya no está en buen estado, sin necesidad de interpretaciones complejas. El cambio de color actúa como una señal directa y accesible. Además de detectar la descomposición, estos materiales ayudan a extender la vida útil de los alimentos y reducen el riesgo de consumo en mal estado”, explicó Suyeon Kim, investigadora principal y docente de Bioingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Biodiversidad aplicada a la innovación

El proyecto aprovecha antocianinas, compuestos naturales presentes en frutos como el maíz morado, el arándano y el saúco, integrados en materiales biodegradables. Esta combinación no solo detecta la descomposición, sino que también aporta propiedades antimicrobianas y antioxidantes que prolongan la vida útil de los alimentos.

La investigación cuenta además con la participación de Javier Nakamatsu Kuniyoshi, docente de Química de la PUCP, y Efraín Castro Alayo, docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM). El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos y aportar soluciones desde la biodiversidad peruana, posicionando al país como referente en innovación científica aplicada a la seguridad alimentaria.

Fuente: stakeholders.com.pe