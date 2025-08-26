Descubren que el hongo Hericium erinaceus fortalece la memoria y protege al cerebro

Un estudio revela que el hongo melena de león estimula la regeneración neuronal y mejora la memoria. Detalles sobre este alimento natural

Un estudio científico reciente ha identificado al hongo Hericium erinaceus, también conocido como «hongo melena de león», como un alimento natural con la capacidad de estimular el sistema nervioso y fortalecer la memoria. Según investigadores del Instituto del Cerebro de Queensland en Australia, este descubrimiento podría tener importantes implicaciones en el tratamiento del deterioro cognitivo en personas mayores.

A medida que envejecemos, es común experimentar una disminución en la función cognitiva, influenciada por factores como la alimentación, el ejercicio y enfermedades como el Alzheimer. El hongo melena de león ha demostrado ser una poderosa fuente de compuestos biológicamente activos que promueven el crecimiento de neuritas en el hipocampo, una región clave para la memoria.

Según el estudio, el Hericium erinaceus estimula la regeneración de los nervios periféricos al activar la actividad neurotrófica del factor de crecimiento nervioso (NGF). Al alimentar a ratones con este hongo, los investigadores observaron mejoras significativas en la memoria y la expresión de neurotrofinas asociadas al hipocampo, lo que sugiere que no solo regenera neuronas, sino que también fortalece la memoria.

Compuestos como la N-de feniletil isohericerina (NDPIH) y el hericeno A presentes en el hongo Hericium erinaceus han mostrado ser altamente potentes para promover el crecimiento de axones y la ramificación de neuritas en neuronas hipocampales, lo que podría tener un impacto significativo en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Estos hallazgos abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos destinados a prevenir o tratar el deterioro cognitivo.

En resumen, el hongo melena de león se posiciona como un aliado natural para fortalecer la memoria y proteger al cerebro, ofreciendo una nueva perspectiva en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. El potencial terapéutico de este alimento natural representa una esperanza para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan problemas de salud cognitiva.

Fuente: horadigital.com.ar