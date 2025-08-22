Científicos crean lector mental que convierte pensamientos en palabras

Investigadores de la Universidad de Stanford han creado un dispositivo de interfaz cerebro-computadora (BCI) capaz de decodificar los pensamientos internos de una persona y convertirlos en texto. Este avance representa un hito en la tecnología de comunicación asistida

El sistema está diseñado principalmente para ayudar a personas con parálisis severa o pérdida del habla, permitiéndoles expresar ideas sin necesidad de vocalizar palabras. Según los científicos, el dispositivo logra una precisión superior al 74% al traducir frases imaginadas.

Para proteger la privacidad del usuario, el lector mental solo se activa cuando la persona piensa en una contraseña específica, que en los experimentos fue la frase “chittychittybangbang”. Esto evita que el dispositivo capture pensamientos no deseados.

El desarrollo ha generado gran expectativa en el ámbito de la neurociencia y la tecnología médica, ya que abre la puerta a nuevas formas de comunicación directa entre la mente y la máquina. Los investigadores planean seguir refinando el sistema para mejorar su precisión y rapidez.

Aunque todavía está en fase experimental, el lector mental podría revolucionar la forma en que las personas con discapacidades se comunican, además de inspirar futuras aplicaciones en educación, entretenimiento y asistencia médica, haciendo realidad la comunicación directamente desde el pensamiento.

Fuente: puentelibre.mx