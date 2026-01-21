Determinan el origen de los núcleos galácticos más activos

Un núcleo galáctico activo es, a grandes rasgos, un sector central de una galaxia que, a diferencia de los de otras, exhibe emisiones muy violentas de radiación. Esta gran actividad, que se caracteriza típicamente por una notable luminosidad y temperaturas muy altas, está promovida por la presencia en dicho sector central de un agujero negro de gran masa que está succionando mucha materia, manteniendo un remolino de ella a su alrededor y calentándola muchísimo.

Entre los núcleos galácticos activos, hay algunos que destacan por su tremendo grado de violencia. ¿Qué circunstancias conducen a que un núcleo galáctico activo ingrese en esta categoría? Un estudio reciente ha profundizado en esta cuestión.

La investigación la ha realizado un equipo muy extenso de científicos (la Colaboración Euclid), entre quienes figura Allison Man, de la Universidad de la Columbia Británica (UBC) en Canadá. El trabajo se ha hecho mediante el análisis de observaciones realizadas por el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA), que fue lanzado al espacio el 1 de julio de 2023.

Man y sus colegas han confirmado algo que ya se sospechaba: los núcleos galácticos activos con el grado más intenso de actividad se encuentran en galaxias en proceso de colisión o que la han sufrido recientemente.

Aunque en un choque entre galaxias es muy difícil que se produzcan colisiones directas entre astros ya que la mayor parte de cada galaxia es espacio prácticamente vacío, sí se generan perturbaciones que pueden concentrar grandes cantidades de gas en las regiones centrales y luego en el centro común si ambas galaxias acaban fusionándose en una sola.

El equipo analizó cientos de miles de fusiones entre galaxias acaecidas en algún momento de los últimos diez mil millones de años. Se constató que los núcleos galácticos activos son entre dos y seis veces más comunes en galaxias en proceso de fusión o recién concluido este que en el resto de galaxias.

También se comprobó que las fusiones entre galaxias están mucho más relacionadas con núcleos galácticos activos envueltos en un manto de polvo.

Nuestra galaxia la Vía Láctea posee un agujero negro supermasivo en su centro, pero por suerte este no está succionando cantidades lo bastante grandes de materia como para convertir el centro de nuestra galaxia en un núcleo galáctico activo.

El estudio se titula “Euclid Quick Data Release (Q1). First Euclid statistical study of galaxy mergers and their connection to active galactic nuclei”. Y se ha publicado en la revista académica Astronomy and Astrophysics.

Fuente: noticiasdelaciencia.com