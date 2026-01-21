Lo que delata el color azul que ha adquirido este iceberg

Cuando el iceberg A-23A se desgajó de la Antártida en 1986, tenía varios miles de kilómetros cuadrados. Estimaciones recientes indican que a principios de enero de 2026 ya había menguado hasta tener solo 1182 kilómetros cuadrados. A esta pérdida contribuyó el desprendimiento de grandes bloques en julio, agosto y septiembre de 2025.

Ahora, 40 años después de separarse de la Antártida, el que ha sido uno de los icebergs más grandes y duraderos del mundo, está derritiéndose a ritmo acelerado, a la deriva en el Atlántico Sur, entre la punta oriental de Sudamérica y las islas Georgias del Sur.

En esta imagen, captada desde el espacio el 27 de diciembre de 2025, se aprecia el precario estado del iceberg. El color azul señala la presencia de agua líquida fruto del deshielo.

Se estima que el iceberg se deshará por completo en cuestión de semanas.

Fuente: noticiasdelaciencia.com