Investigadores de la UPCT crean un robot para monitorizar la calidad ambiental en el Puerto de Cartagena

Un robot terrestre desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) recorrerá próximamente el Puerto de Cartagena para monitorizar variables ambientales, como la calidad del aire y los niveles de ruido. El proyecto forma parte de los tres seleccionados por la Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria, que cada año financia investigaciones orientadas a mejorar la sostenibilidad del puerto.

El sistema robótico terrestre de bajo coste para la monitorización ambiental será liderado por Nieves Pavón y contará con la participación de Juan Antonio López, Jesús Damián Blasco y Jorge Juan Feliu, todos miembros de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPCT. Según los investigadores, el objetivo es la recolección autónoma y sistemática de datos ambientales mediante una solución innovadora, escalable y adaptable a las condiciones del puerto.

Un robot terrestre para monitorizar el Puerto de Cartagena

El robot móvil estará equipado con sensores de bajo coste para medir temperatura, humedad, niveles de ruido y calidad del aire, incluyendo partículas y gases. Además, contará con un módulo de visión por computador capaz de detectar y clasificar residuos sólidos visibles en el entorno portuario.

Toda la información recogida se integrará en una plataforma web que permitirá visualizar los datos en tiempo real y generar automáticamente informes para los gestores portuarios. La iniciativa permitirá identificar focos de acumulación de residuos, optimizar tareas de limpieza y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

La Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Cartagena financia cada año tres proyectos con 15.000 euros cada uno y un plazo de ejecución de doce meses. El prototipo robótico será diseñado, construido y probado en el Puerto a lo largo de 2026.

El equipo de la UPTC cuenta con experiencia previa en robótica aplicada a la salud, han desarrollado un robot para ayudar a personas mayores en ejercicios de estimulación y prevención de caídas, y han creado la spin-off tecnológica JUNO Smart Digital Solutions para trasladar sus desarrollos al mercado.

