Desconcierto de los científicos por lo descubierto en las profundidades del Triángulo de las Bermudas: ‘No se parece a ninguna otra cosa en la Tierra’

El descubrimiento permitirá a los científicos dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes sobre la isla del Triángulo de las Bermudas

El hallazgo de una capa de roca de 20 kilómetros en las profundidades del Triángulo de las Bermudas ha causado un desconcierto generalizado en el campo científico. El Triángulo de las Bermudas es quizás uno de los misterios más grandes del mundo y este descubrimiento solo ahonda más en el enigma.

“No se parece a ninguna otra cosa en la Tierra” confiesan los investigadores del artículo publicado por la revista Geophysical Research Letters, encargados de analizar grabaciones de una estación sísmica en Bermudas. A partir de esta instalación, el quipo rastreó el paso de terremotos poderosos, pero distantes, a medida que avanzaban por la roca a 50 kilómetros por debajo de la isla.

Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de lo que habían hallado. El equipo de investigadores observó cómo las ondas sísmicas cambiaban inesperadamente su curso y, al acercarse a la zona donde sucedía este fenómeno, se encontraron con una capa de roca extrañamente gruesa. Según explican los investigadores del artículo, la estructura rocosa podría ayudar a dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes sobre la isla de Bermudas.

Una erupción de 31 millones de años

Las capas rocosas como la encontrada en Bermudas se asocian a la actividad volcánica, no obstante, la isla se encuentra sobre una zona elevada de corteza oceánica conocida como “oleaje oceánico”, que la eleva por encima del área circundante sin evidencias de que un volcán sea el causante de la geología de la zona.

La última erupción en la isla sucedió hace 31 millones de años y las consecuencias de la emisión no deberían ser evidentes después de tantos tiempo. De acuerdo con este nuevo descubrimiento, los investigadores sugieren que la última erupción inyectó roca fundida en la corteza, donde se congeló y formó una balsa, lo que eleva la isla unos 500 metros fuera del mar.

El sismólogo de Carnegie Science, el Dr. William Frazar, explicó a Live Science que, en estos casos, se espera encontrar la parte inferior de la corteza oceánica, es decir, la parte más externa y delgada de la Tierra, y luego estaría el manto. En el caso de las Bermudas, “hay otra capa situada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asientan las Bermudas”, informa el sismólogo.

Hasta ahora no había evidencias de la actividad volcánica de hace 31 millones de años, lo que dejaba la puerta abierta a cientos de posibilidades para explicar el alto oleaje que se presencia en las Bermudas. Esta nueva capa rocosa, menos densa que la roca circundante, sería la causante de desviar las ondas sísmicas que pasan y empujan la isla hacia arriba.

Fuente: as.com