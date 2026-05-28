Descubren patrones de herencia genética que desafían las leyes de Mendel

Se sabe desde hace tiempo que el código genético no es la única forma de transmitir rasgos genéticos de padres a hijos. Las marcas epigenéticas (modificaciones químicas del ADN que no alteran el código genético en sí) también pueden transmitirse. Ahora, un nuevo estudio en ratones revela que algunas de estas marcas (alrededor del 7%) pueden heredarse de maneras que no concuerdan con la interpretación de la herencia genética derivada de las leyes biológicas formuladas en el siglo XIX por Gregor Mendel a raíz de los resultados de sus experimentos con plantas de guisantes. El estudio también revela nuevos e inesperados ejemplos de patrones de herencia genética que desafían las leyes de Mendel.

El estudio lo ha realizado un equipo encabezado por Adam Davidovich, de la Escuela Médica de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.

Las leyes de la herencia genética, ampliamente estudiadas, y que se conocen como leyes de Mendel, explican cómo se distribuyen los alelos, cuál es dominante o recesivo y cómo se transmiten a las nuevas generaciones. Los alelos son variaciones genéticas que dan lugar a un rasgo o defecto específicos. En los mamíferos, se hereda un alelo de cada progenitor, y cualquiera de ellos puede ser dominante o recesivo.

Estas leyes establecen, por ejemplo, que los alelos de la descendencia se heredan de ambos progenitores, y que los rasgos de los alelos dominantes prevalecen sobre los de los alelos recesivos, que se silencian. Diversos estudios previos ya han demostrado que algunos patrones de herencia epigenética, como la impronta genética, pueden contravenir los principios establecidos por Mendel. El nuevo estudio también halló ejemplos de impronta genética, así como otros tipos de patrones de herencia epigenética no mendeliana que han sorprendido a los investigadores.

En los casos de impronta genética, un alelo de cualquiera de los progenitores puede ser identificado como proveniente del espermatozoide o del óvulo y silenciado mediante metilación. Dichos alelos se transmiten a la descendencia y se silencian no por ser recesivos, sino según el progenitor que los aporta. La nueva investigación ha encontrado ejemplos de impronta genética en cinco genes adicionales.

Además de los nuevos ejemplos de impronta genética, los resultados del presente estudio sugieren que los patrones epigenéticos de herencia que desafían las leyes de Mendel podrían ser más frecuentes de lo descrito en otros estudios. Asimismo, el equipo de investigación encontró patrones epigenéticos transmitidos a la descendencia que no estaban presentes en ninguno de los progenitores.

El estudio se titula “Non-Mendelian inheritance of DNA methylation patterns in mice”. Y se ha publicado en la revista académica Nature Genetics.

Fuente: noticiasdelaciencia.com