Científicos descubren una ballena antigua con cara de Pokémon y mordida de depredador

Este raro habitante del océano era desagradable, malvado y diseñado para cazar

Mucho antes de que las ballenas fueran majestuosos y gentiles gigantes, algunos de sus ancestros prehistóricos eran diminutos, extraños y salvajes.

Un descubrimiento fortuito de un fósil de 25 millones de años en una playa australiana ha permitido a los paleontólogos identificar una especie rara y completamente nueva que podría desvelar misterios de la evolución de las ballenas.

Esta semana, los investigadores nombraron oficialmente a Janjucetus dullardi, una criatura caricaturesca con ojos saltones del tamaño de pelotas de tenis, en la revista Zoological Journal of the Linnean Society. A diferencia de las ballenas actuales, el espécimen juvenil era lo suficientemente pequeño como para caber en una cama individual.

Sin embargo, con dientes feroces y un hocico similar al de un tiburón, este raro habitante del océano era desagradable, malvado y diseñado para cazar.

“Era, digamos, engañosamente adorable”, dijo Erich Fitzgerald, curador principal de paleontología de vertebrados en el Museums Victoria Research Institute y uno de los autores del artículo.

“Podría haber parecido para todo el mundo como una especie extraña de mezcla entre una ballena, una foca y un Pokémon, pero eran muy únicos en su tipo”, señaló.

La especie extinta era una rama extraña en el árbol genealógico de las ballenas.

El inusual descubrimiento del cráneo parcial, incluidos los huesos del oído y los dientes, se realizó en 2019 en un tramo de costa rico en fósiles a lo largo del estado de Victoria en Australia. Jan Juc Beach, una cuna para algunas de las ballenas más extrañas de la historia, se está convirtiendo en un punto clave para entender la evolución temprana de las ballenas, dijo Fitzgerald.

Pocos árboles genealógicos parecen más extraños que el de Janjucetus dullardi, sólo la cuarta especie identificada de un grupo conocido como mamalodontidos, ballenas tempranas que vivieron solo durante el Eoceno Oligoceno, hace unos 34 a 23 millones de años. Eso marcó el punto aproximadamente a la mitad de la historia conocida de las ballenas.

Se cree que los diminutos depredadores, que crecieron hasta 3 metros (10 pies) de longitud, eran una rama temprana en la línea que condujo a las grandes ballenas barbadas de hoy, como las jorobadas, azules y minke. Pero los ancestros dentados con poderosas mandíbulas habrían lucido radicalmente diferentes a cualquier especie moderna.

“Podrían haber tenido pequeñas protuberancias de patas que sobresalían como muñones de la pared del cuerpo”, dijo Fitzgerald.

Ese misterio permanecerá tentadoramente sin resolver a menos que se descubra un espécimen con más de su esqueleto intacto, lo cual sería algo así como un milagro. Incluso el cráneo parcial que permitió la identificación inicial esta semana fue un descubrimiento asombroso.

Para un paleontólogo aficionado, una obsesión de toda la vida dio sus frutos

Janjucetus dullardi fue nombrado por los investigadores en honor a un cazador de fósiles aficionado que no se molesta en lo más mínimo por su apariencia.

“Literalmente han sido las mejores 24 horas de mi vida”, dijo Ross Dullard, quien descubrió el cráneo mientras buscaba fósiles en Jan Juc Beach. Después de la confirmación del miércoles de la nueva especie, el director de la escuela caminó como una estrella de rock por el campus con “choques de manos viniendo de izquierda, derecha y centro”, dijo.

Sus amigos y familiares probablemente solo están aliviados de que haya terminado.

“Eso es todo lo que han escuchado de mí durante los últimos seis años”, comentó.

Dullard estaba en una búsqueda regular de marea baja en Jan Juc el día que vio algo negro sobresaliendo de un acantilado. Al tocarlo, se desprendió un diente.

Sabía lo suficiente como para reconocer que era poco probable que perteneciera a un perro o una foca.

“Pensé, caray, tenemos algo especial aquí”, dijo. Dullard envió fotos a Museums Victoria, donde Fitzgerald las vio e inmediatamente sospechó de una nueva especie.

Los hallazgos de ballenas antiguas son inusuales, pero significativos.

Confirmar el hallazgo fue otro asunto. Este fue el primer mamalodontido identificado en Australia desde 2006 y solo el tercero registrado en el país.

Los fósiles de calidad suficiente, con suficientes detalles correctos preservados para confirmar su singularidad, no son comunes.

“Los cetáceos representan una población bastante minúscula de toda la vida”, dijo Fitzgerald. Millones de años de erosión, carroñeros y corrientes oceánicas también pasan factura a los esqueletos de ballenas.

“Solo son los pocos elegidos, la vasta minoría de todas las ballenas que han vivido y muerto en los océanos durante millones de años, las que realmente se preservan como fósiles”, agregó.

Hallazgos como Janjucetus dullardi pueden desvelar conocimientos sobre cómo las ballenas prehistóricas comían, se movían, se comportaban y evolucionaban. Los investigadores dijeron que los descubrimientos también ayudaron a entender cómo las especies de cetáceos antiguos se adaptaron a océanos más cálidos, mientras estudian cómo la vida marina actual podría responder al cambio climático.

Mientras tanto, Dullard planeaba organizar una fiesta de fósiles este fin de semana, con juegos temáticos de cetáceos y golosinas en forma de ballena en gelatina, para celebrar su hallazgo de pesadilla de Muppet, finalmente confirmado.

“Eso ha ocupado mi concentración durante seis años”, dijo. “He tenido noches sin dormir. He soñado con esta ballena”.

Fuente: lja.mx