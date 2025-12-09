Investigadores israelíes crean plataforma satelital para mapear bosques

Un grupo de científicos de distintas universidades israelíes diseñó una plataforma que emplea imágenes satelitales de libre acceso para generar mapas anuales de la cobertura vegetal utilizados por el Fondo Nacional Judío KKL-JNF.

El KKL-JNF administra más de 1,5 millones de dunams, equivalentes a más de 370.000 acres, de bosques dentro del territorio israelí. Los mapas distinguen zonas de coníferas, árboles de hoja ancha, matorrales, vegetación herbácea y áreas sin cobertura.

La herramienta digital, creada por la Universidad Hebrea, la Universidad Reichman y el Instituto de Paisajes Abiertos de la Universidad de Tel Aviv, ofrece la posibilidad de consultar mapas por año o por tipo de vegetación y de descargar estadísticas detalladas.

Las verificaciones realizadas con mediciones sobre el terreno y registros de incendios forestales demostraron que los mapas reproducen fielmente las condiciones reales, según informó el KKL-JNF.

Shayli Dor-Haim y Roni Tal, del Departamento de Gestión Forestal e Información de KKL-JNF, indicaron que la herramienta permitirá reducir el tiempo destinado a la recolección de datos y elevar la exactitud, aunque requiere complementarse con evaluaciones presenciales efectuadas cada cinco años.

Un representante del KKL-JNF señaló que los productos equivalentes del mercado internacional poseen menor resolución y suelen ajustarse a ecosistemas húmedos.

Añadió que este desarrollo de origen local prioriza la vegetación característica del entorno mediterráneo y podría aplicarse a otras regiones del planeta con biomas similares, como Australia y California.

Fuente: israelnoticias.com