El misterio del cinturón de radiación de Urano

Un nuevo estudio puede haber resuelto un enigma sobre Urano con el que se topó la nave Voyager 2 hace cuatro décadas.

En enero de 1986, cuando la sonda espacial Voyager 2 de la NASA hizo la primera y por ahora única visita de la historia de la astronáutica a este planeta, descubrió durante su fugaz sobrevuelo que la región de partículas cargadas en torno al planeta era muchísimo más energética de lo que debería ser según las teorías entonces y hoy vigentes.

Específicamente, el fenómeno afectaba a la banda de los electrones, mientras que la de los iones se mantenía relativamente débil.

Un equipo encabezado por Robert Allen, del Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI) en San Antonio de Texas, Estados Unidos, ha llevado a cabo nuevos análisis de aquellas mediciones y, junto con otros datos, ha encontrado la que parece ser la explicación definitiva para ese misterio que ha desconcertado a la comunidad científica durante cuatro décadas.

Ahora, todo apunta a que estas observaciones no fueron tomadas bajo las condiciones normales de viento solar, sino mientras un gran y peculiar frente de viento solar estaba pasando por Urano y sus satélites.

El suceso, caracterizado por lo que se conoce como “región de interacción corrotante”, tuvo bastante en común con algunos casos de aceleración de partículas en los cinturones de Van Allen de la Tierra a consecuencia de grandes tormentas de viento solar, como el acaecido en 2019.

El estudio se titula “Solving the mystery of the electron radiation belt at Uranus: Leveraging knowledge of Earth’s radiation belts in a re-examination of Voyager 2 observations”. Y se ha publicado en la revista académica Geophysical Research Letters. (Fuente: NCYT de Amazings)

