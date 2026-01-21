Investigadores descubren cáncer en momias de hace 5 mil y 45 mil años

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo

Una investigación realizada por la Universidad Federal de São Paulo, en Brasil, reveló que los restos antiguos de dos individuos prehistóricos de humanos modernos portaban el Virus del Papiloma Humano tipo 16 (VPH16), una variante de alto riesgo asociada al desarrollo de cáncer.

Según los especialistas, el hallazgo contradice la hipótesis de que esta cepa habría sido transmitida a los humanos modernos por los neandertales durante su convivencia en la región de Eurasia.

El estudio analizó restos de la momia de Ötzi, conocido como el “hombre de hielo”, descubierto en los Alpes y que vivió hace aproximadamente 5 mil 300 años; así como de Ust’-Ishim, un hombre prehistórico hallado en Siberia cuya antigüedad se estima en 45 mil años.

Los datos obtenidos indicaron que la presencia de esta variante del VPH en individuos separados por decenas de miles de años y por una amplia distancia geográfica sugiere que el virus ha acompañado a los humanos modernos desde tiempos muy antiguos, probablemente antes de las grandes migraciones fuera de África, ocurridas hace más de 50 o 60 mil años.

Insistieron en que los resultados descartan las teorías que planteaban que los neandertales transmitieron el VPH16 a los humanos modernos por vía sexual durante el contacto entre ambas especies.

En conclusión, la investigación sugirió que el VPH16 ha formado parte del proceso evolutivo del ser humano moderno y no se trata de un patógeno adquirido recientemente, lo que refuerza la idea de una relación prolongada del virus.

Fuente: buzos.com.mx