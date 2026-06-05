Descubren tres nuevas especies de ‘orejas de zorro’ en Chile

El hallazgo liderado por investigadores de Chile y Alemania elevó a seis el total de “orejas de zorro” nativas del país y alertó sobre su vulnerable estado de conservación

Chile sumó tres nuevas especies de «orejas de zorro«, plantas del género Aristolochia reconocidas por sus flores en forma de embudo y su intenso olor, utilizado para atraer insectos polinizadores.

La investigación fue desarrollada por un equipo internacional de botánicos de Chile y Alemania, que realizó trabajo de campo entre las regiones de Atacama y O’Higgins. El estudio también actualizó la clasificación de especies previamente conocidas y aclaró antiguas confusiones taxonómicas.

Las llamadas «orejas de zorro» son plantas endémicas de Chile y poseen características únicas respecto a otras especies del mismo género en el mundo. Además de sus flores llamativas y hojas acorazonadas, presentan un órgano subterráneo engrosado similar a una raíz y florecen entre primavera y mediados del verano.

Nuevas especies descubiertas en Coquimbo

Las tres nuevas especies fueron encontradas en pequeños valles interiores y sectores precordilleranos de la Región de Coquimbo. Dos de ellas son exclusivas de la provincia del Choapa y otra fue hallada en la comuna de Andacollo.

Una de las especies fue nombrada Aristolochia juntucha, en alusión a la palabra quechua para «reunión», destacando el trabajo colaborativo del equipo científico. Esta planta posee flores amarillo brillante y habita en los alrededores de Andacollo.

Las otras dos especies descritas fueron Aristolochia marinae, encontrada cerca de Salamanca y caracterizada por su flor morada similar a un gramófono, y Aristolochia distorta, localizada en las cercanías de Caimanes, con flores moradas y apertura floral semicircular.

Una flor poco conocida y vulnerable

El estudio advirtió que cinco de las seis especies de»“orejas de zorro» presentes en Chile poseen poblaciones pequeñas y aisladas, por lo que son consideradas estenoendémicas y especialmente vulnerables a la extinción.

Entre las principales amenazas identificadas aparecen la actividad minera, el pastoreo caprino, la expansión agrícola y el crecimiento de asentamientos humanos en zonas donde habitan estas plantas.

La investigación también redefinió la especie más conocida del grupo, anteriormente llamada Aristolochia chilensis, que pasó a denominarse Aristolochia vaginans.

Conocimiento de la flora chilena

El equipo científico destacó que este trabajo aporta nuevas pistas sobre la diversidad vegetal del país y la evolución de especies únicas en Chile, especialmente en ambientes áridos y precordilleranos.

Además, el estudio se suma a otros descubrimientos recientes de nuevas especies de plantas, hongos y musgos nativos, reforzando la importancia de investigar y conservar la biodiversidad chilena antes de que estos ecosistemas sigan perdiendo hábitat.

Fuente: cooperativaciencia.cl