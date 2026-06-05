Descubren tres nuevas especies de ‘orejas de zorro’ en Chile

Descubren tres nuevas especies de ‘orejas de zorro’ en Chile

El hallazgo liderado por investigadores de Chile y Alemania elevó a seis el total de “orejas de zorro” nativas del país y alertó sobre su vulnerable estado de conservación

Chile sumó tres nuevas especies de «orejas de zorro«, plantas del género Aristolochia reconocidas por sus flores en forma de embudo y su intenso olor, utilizado para atraer insectos polinizadores.

La investigación fue desarrollada por un equipo internacional de botánicos de Chile y Alemania, que realizó trabajo de campo entre las regiones de Atacama y O’Higgins. El estudio también actualizó la clasificación de especies previamente conocidas y aclaró antiguas confusiones taxonómicas.

Las llamadas «orejas de zorro» son plantas endémicas de Chile y poseen características únicas respecto a otras especies del mismo género en el mundo. Además de sus flores llamativas y hojas acorazonadas, presentan un órgano subterráneo engrosado similar a una raíz y florecen entre primavera y mediados del verano.

Nuevas especies descubiertas en Coquimbo

Las tres nuevas especies fueron encontradas en pequeños valles interiores y sectores precordilleranos de la Región de Coquimbo. Dos de ellas son exclusivas de la provincia del Choapa y otra fue hallada en la comuna de Andacollo.

Una de las especies fue nombrada Aristolochia juntucha, en alusión a la palabra quechua para «reunión», destacando el trabajo colaborativo del equipo científico. Esta planta posee flores amarillo brillante y habita en los alrededores de Andacollo.

Las otras dos especies descritas fueron Aristolochia marinae, encontrada cerca de Salamanca y caracterizada por su flor morada similar a un gramófono, y Aristolochia distorta, localizada en las cercanías de Caimanes, con flores moradas y apertura floral semicircular.

Una flor poco conocida y vulnerable

El estudio advirtió que cinco de las seis especies de»“orejas de zorro» presentes en Chile poseen poblaciones pequeñas y aisladas, por lo que son consideradas estenoendémicas y especialmente vulnerables a la extinción.

Entre las principales amenazas identificadas aparecen la actividad minera, el pastoreo caprino, la expansión agrícola y el crecimiento de asentamientos humanos en zonas donde habitan estas plantas.

La investigación también redefinió la especie más conocida del grupo, anteriormente llamada Aristolochia chilensis, que pasó a denominarse Aristolochia vaginans.

Conocimiento de la flora chilena

El equipo científico destacó que este trabajo aporta nuevas pistas sobre la diversidad vegetal del país y la evolución de especies únicas en Chile, especialmente en ambientes áridos y precordilleranos.

Además, el estudio se suma a otros descubrimientos recientes de nuevas especies de plantas, hongos y musgos nativos, reforzando la importancia de investigar y conservar la biodiversidad chilena antes de que estos ecosistemas sigan perdiendo hábitat.

Fuente: cooperativaciencia.cl

Alberto Vazquez

Descubren qué bacterias habitaban el intestino de un hombre congelado hace 5.300 años y no son como las tuyas

Descubren qué bacterias habitaban el intestino de un hombre congelado hace 5.300 años y no son como las tuyas

Científicos descubren que el tipo de grasa influye en el riesgo de cáncer de páncreas

Científicos descubren que el tipo de grasa influye en el riesgo de cáncer de páncreas

Investigadores descubren que routers Wi-Fi comunes pueden identificar personas con una precisión del 99,5%

Investigadores descubren que routers Wi-Fi comunes pueden identificar personas con una precisión del 99,5%

FIFA recreará los partidos del Mundial en 3D y en vivo para asistir a los árbitros

FIFA recreará los partidos del Mundial en 3D y en vivo para asistir a los árbitros

Descubren ChatGPhish: usa resúmenes de ChatGPT para engañar a otros usuarios

Descubren ChatGPhish: usa resúmenes de ChatGPT para engañar a otros usuarios

Científicos descubren qué parte de la cara observan primero los perros para reconocer a una persona

Científicos descubren qué parte de la cara observan primero los perros para reconocer a una persona

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *