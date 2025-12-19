Investigadores de la UCM crean el primer vehículo autónomo para analizar el agua de los embalses

Diseñado para detectar cianobacterias, microorganismos que pueden ser tóxicos para la salud humana y la fauna

Investigadores del grupo ISCAR de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han desarrollado el primer vehículo autónomo de superficie (ASV) de tamaño y peso reducidos, diseñado para monitorizar la calidad del agua en embalses.

El aparato puede descender hasta 20 metros de profundidad para realizar mediciones precisas. Este innovador sistema forma parte del proyecto CYANOA, una iniciativa de colaboración público-privada financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo principal del proyecto CYANOA es transformar la gestión de la calidad del agua en los embalses mediante el uso de nuevas tecnologías que permitan anticipar la posible aparición de floraciones de cianobacterias.

De esta forma, se mejorará la capacidad de las plantas de tratamiento de agua para mitigar los riesgos asociados con la presencia de cianotoxinas y optimizar la toma de decisiones en los procesos de purificación del agua.

Las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el marco del proyecto incluyen herramientas de predicción, monitorización en tiempo real y control automático de los procesos de tratamiento.

El proyecto cuenta con la colaboración de un equipo multidisciplinar que integra a expertos de la UCM, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), FACSA, Eurofins-IPROMA, y la empresa TAGUS, que gestiona los embalses que abastecen de agua potable a Toledo.

El embalse de Guajaraz (Toledo) fue el escenario de la validación del vehículo, y la empresa TAGUS ya ha mostrado su interés en utilizarlo para la monitorización de la calidad del agua en el abastecimiento de agua potable de Toledo.

Este será el primer vehículo autónomo de este tipo en España aplicado a la monitorización de agua en un embalse de agua potable.

Fuente: telemadrid.es