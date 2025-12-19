Científicos descubren nueva especie de gecko endémico en Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

La especie pudo ser fotografiada por brigadas de vigilancia y monitoreo biológico comunitario

Una nueva especie de gecko endémico de la Reserva de la Biosfera Tehuacán – Cuicatlán (RBTC) fue registrado este año como Salamanquesa del Valle de Tehuacán -Cuicatlán (Phyllodactylus ngiwa) por científicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de que en 2020 una brigada comunitaria de la reserva logró capturar imágenes de la especie y las compartió en una plataforma de ciencia ciudadana.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer que una llamativa y peculiar lagartija nocturna fue fotografiada por integrantes de las Brigadas de Vigilancia y Monitoreo Biológico Comunitario de la región Chocho-Mixteca y del Valle de Tehuacán y del equipo técnico de la dirección de la Reserva de la Biosfera Tehuacán – Cuicatlán (RBTC), quienes compartieron la imagen en iNaturalistMX.

Por sus características, se creyó que se trataba de la Salamanquesa del alto Balsas (Phyllodactylus bordai), pero fue hasta éste año cuando un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un proyecto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

¿Cómo se hizo el descubrimiento?

Fernando Reyes Flores, titular de la reserva de la biosfera, explicó que los científicos desarrollaron una investigación que implicó una serie de estudios genómicos, cuyos resultados, en combinación con datos morfológicos y climáticos permitieron determinar que el gecko que se distribuye en este territorio es distinto, por lo que ahora se llama Salamanquesa del Valle de Tehuacán -Cuicatlán (Phyllodactylus ngiwa), especie endémica de esta región de México.

Para realizar las actividades planteadas en su proyecto y por tratarse de investigación con colecta o manipulación de ejemplares de flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas, los investigadores establecieron contacto con la Conanp y realizaron el procedimiento correspondiente, derivando en el intercambio de información y contacto con las respectivas comunidades para la correcta ejecución de la investigación.

Como resultado, en el mes de noviembre, los investigadores Tonatiuh Ramírez Reyes, Daniel R. Durán Arceo, Ricardo Palacios Aguilar y Oscar Flores Villela, responsables de este trabajo, publicaron el artículo científico: “Revisión taxonómica del polifilético Phyllodactylus bordai (Squamata: Phyllodactylidae), con la descripción de una nueva especie”[1], el cual fue publicado por la revista Zootaxa.

El titular de la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán reconoció el importante trabajo para el conocimiento y protección del territorio que realizan las 42 brigadas de Vigilancia y Monitoreo Biológico Comunitario con el acompañamiento de sus autoridades agrarias e instancias como la Profepa y la RBTC; así como el que desarrollan las y los investigadores con quienes de manera coordinada se hace posible ampliar el conocimiento de la biodiversidad, contribuyendo en la conservación y manejo efectivo de nuestras Áreas Naturales Protegidas.

Fuente: milenio.com