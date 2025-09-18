Gemini: Estos son otros usos de la IA de Google, además de hacer fotos junto a famosos

La herramienta de inteligencia artificial de Google permite desarrollar textos a partir de una idea o sintetizar documentos para su mejor entendimiento, además de traducir en diferentes idiomas; conoce más funciones que le puedes dar

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de fotos donde los internautas están abrazados de celebridades de diversa índole; desde Jenni Rivera, Taylor Swift o los hermanos Gallaguer, hasta el prócer de la Independencia, Miguel Hidalgo. Esto gracias al uso de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google.

Como la tendencia no para, muchos usuarios de redes se preguntan qué más se puede hacer con la IA de Google, por eso a continuación te contamos otras funciones a las que les puedes sacar ‘jugo’.

¿Qué es Gemini?

Gemini se presenta como «un modelo de lenguaje grande y multimodal desarrollado por Google DeepMind», por esta razón, con los datos que maneja puede realizar diversas funciones, como generar textos, videos, audios y otros contenidos digitales, además de trabajar en conjunto con otras herramientas de Google.

¿Para qué cosas se puede usar la IA de Google?

Aunque la generación de imágenes es una de las funciones más usadas en Gemini, hay otras cosas que puedes hacer con esta herramienta, por ejemplo, desarrollar textos a partir de una idea o sintetizar documentos para su mejor entendimiento. Además de traducir en diferentes idiomas o mejorar la gramática.

También, al estar enlazada con otras aplicaciones de Google, permite encontrar documentos o correos de inmediato en Gmail o Google Drive. O planificar un viaje a través de Google Maps y Google Vuelos.

En su sitio web, Google indica que Gemini también funciona para:

Saber qué canción está sonando.

Puedes hacer preguntas sobre lo que se muestra en la pantalla; por ejemplo, para resumir el contenido de una página web o para pedir más información sobre lo que aparece en una imagen. Solo tienes que activar Gemini mientras tienes abierta cualquier aplicación, como Chrome, tocar Añadir esta pantalla y hacer tus preguntas.

Puedes usar la voz para realizar acciones rápidas, como enviar un mensaje o encender las luces.

Iniciar una rutina mediante comandos de voz o escritos (si conectas Google Home a las aplicaciones de Gemini).

Advertencias sobre su uso

A pesar de sus beneficios en la creación de contenido o la organización, Google advierte que Gemini «aún está aprendiendo, así que en ocasiones puede que no sea capaz de ayudarte».

Además, la empresa insiste en no usar las respuestas de su IA como «asesoramiento médico, jurídico, financiero ni profesional de ningún tipo».

«Las respuestas de Gemini no representan las opiniones de Google y no deben atribuirse a Google», señala.

Además, comenta que la herramienta «puede mostrar información imprecisa o inadecuada (incluidos datos sobre personas), así que comprueba sus respuestas».

Fuente: milenio.com