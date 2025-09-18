Asteroide FA22 se aproxima a la Tierra: lo que dicen los científicos sobre su paso y peligrosidad

De acuerdo con un grupo de científicos de Rusia, el asteroide mantiene una sincronía con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta

El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia dio a conocer que el día de mañana un asteroide, que lleva por nombre FA22, pasará cerca de la Tierra.

De la información revelada, lo que ha sorprendido es el tamaño del FA22., pues según lo divulgado por el grupo de científicos, tiene casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el que cayó en la ciudad rusa Cheliábinsk hace 12 años. Las dimensiones medias del cuerpo celeste rondan los 166 metros con una longitud de 290 metros.

“Uno de los asteroides más grandes de este año, el 2025 FA22, pasará mañana a una distancia de la Tierra ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a la distancia mínima con el planeta alrededor de las 10.00 hora de Moscú (07:00 GMT)”, indicaron.

¿El FA22 chocará con la Tierra?

Pese al gran tamaño del asteroide, que supera aproximadamente en mil veces la masa del meteoro de Cheliábinsk, las posibilidades de que impacte contra la Tierra han sido descartadas.

Según lo dicho por el Laboratorio, “la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta, es ínfima”, por ello calificaron de “nula” esta posibilidad.

Si la trayectoria que tiene en estos momentos el asteroide se mantiene, esquivará la Tierra y la Luna con toda seguridad. Se trata de uno de los asteroides más grandes que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros cerca del planeta.

Luego de los cálculos realizados, los expertos concluyeron que el asteroide FA22 mantiene cierta sincronía con la Tierra y cada cierto tiempo pasa cerca de ella, siendo la última vez el 17 de septiembre de 1940. La próxima vez que volverá a acercarse será en septiembre de 2173.

Sin embargo, el grupo de científicos señaló que con dicha órbita, las posibilidades de que este meteoro “termine sus días impactando la Tierra son bastante altas”.

El fenómeno podrá ser visto únicamente por con un telescopio de 300 milímetros para profesionales.

Fuente: oem.com.mx