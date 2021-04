Disney ha diseñado un sable láser al más puro estilo de Star Wars, pero ¿funciona?

La factoría de Mickey Mouse ha presentado una patente con un nuevo diseño para crear un sable láser más realista. Así funciona.

Desde que Disney se hizo con los derechos de todo el universo de Star Wars, se ha volcado con la creación de nuevo merchandising, espectáculos y parques de atracciones. Todo alrededor de las nuevas y viejas películas de la saga galáctica.

Al margen de los experimentos más aparatosos creados por aficionados, en las tiendas el público siempre se ha encontrado con el mismo juguete de plástico retroiluminado que podía desplegarse o tener una estructura fija. Niños y adultos han comprados estas espadas sabiendo que su realismo y parecido con los de las películas era mínimo.

Hasta el actual presidente de los Parques Disney, Josh D’Amaro, ha despertado nuevas esperanzas. D’Amaro mostró el nuevo láser, supuestamente (no hay video ni fotos), en la presentación del campus dedicado a Los Vengadores en California (¿Qué tendrá que ver Marvel con Star Wars?) al final de la presentación, dejando a todos los presentes “asombrados”.

Un mes antes había colgado en Instagram una fotografía suya frente al Alcón Milenario con un láser que capta todas las miradas. No obstante, si no fuera por la patente que se presentó en 2018, se podría pensar que todo es una especulación. Quizás Disney ha dado con una técnica para recrear el arma de los Jedis de una forma más realistas para sus espectáculos con actores, o para venderlo a precio de oro en sus tiendas. Lo que está claro es que no va a cortar a nadie por la mitad.

Ben Ridout, desarrollador de realidad virtual ha estudiado esta patente y explica en su cuenta de Twitter el sencillo mecanismo que habría dentro de este nuevo láser. El sistema permite extender y guardar el sable con simplemente apretar el botón. Para conseguirlo la patente hace mención a una herramienta tan común como una cinta métrica.

Dos cintas métricas de metal con mecanismo motorizado empujan el láser hacía fuera para desplegarlo. En la parte externa, Disney utiliza plástico flexible semitransparente que refleje la luz de color azul, rojo o morado, según el personaje de la saga que se elija. “La tapa en el extremo de la hoja mantiene los perfiles curvos en la parte superior, mientras una guía en la empuñadura mantiene el perfil curvo a medida que cada cinta sale de ella” explica Ridout en su hilo de Twitter.

Incluso los LED que generan la luz forman una cinta enrollable que se guarda y se despliega cuando apretamos el botón para dar luz desde el interior de manera uniforme. En resumen, tenemos dos cintas métricas, una cinta de LED, un pequeños sistema motorizado para extender las tres tintas, una batería y los pocos componentes eléctricos que hacen que todo este mecanismo interno funcione.

Los Imagineering de los Parques Disney llegan años demostrando que son capaces de crear magia con muy poco, no sería de extrañar que los parques se llenarán en breve de estas espadas láser “más realistas”. De ser verdad, serían todo un éxito en ventas, aunque por el momento no hay muchas evidencias de su existencia.

Fuente: computerhoy.com