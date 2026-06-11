Conducta más sofisticada de los enjambres de robots gracias a la inteligencia artificial

Los enjambres de robots son sistemas compuestos por muchos robots simples que se coordinan sin control central. Se les llama enjambres, pero también es común referirse a ellos como “manadas” o con otras palabras que se aplican a grupos de animales.

Tradicionalmente, el software para los enjambres de robots es programado de manera directa por los robotistas. Este proceso lleva mucho tiempo y a menudo es inflexible: los programadores deben anticipar muchas situaciones posibles por adelantado, pero es imposible que puedan preverlo todo. Esto acarrea limitaciones en la conducta colectiva de tales enjambres.

Estas limitaciones podrían desaparecer pronto gracias a la inteligencia artificial.

En un nuevo estudio, unos científicos sugieren que los sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes cantidades de datos, como por ejemplo ChatGPT, podrían cambiar de manera radical la forma en que se diseñan los enjambres de robots y también el funcionamiento de estos.

Los autores de este estudio son Volker Strobel y Marco Dorigo, de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, y Mario Fritz, del Centro Helmholtz para la Seguridad de la Información, en Alemania.

Incorporar inteligencia artificial del tipo mencionado en el software utilizado por los enjambres de robots podría dotar a tales enjambres de niveles de autonomía, flexibilidad y adaptabilidad que hasta ahora han estado fuera de su alcance. Para ello, cada robot estaría equipado con un software de inteligencia artificial que procesaría la información suministrada por los sensores del robot, como imágenes captadas por cámaras o lecturas de temperatura, y generaría en cada robot la conducta individual que conduciría a las acciones colectivas correspondientes. Esto podría permitir a los enjambres adaptar su comportamiento en tiempo real, desviarse de sus tareas originales cuando fuese necesario e interactuar de forma más natural con los humanos mediante el habla o los gestos. Consideremos un enjambre de robots que vigila un bosque para prevenir incendios y que de repente localiza a una persona herida. Gracias al control basado en inteligencia artificial, el enjambre podría tomar por su cuenta la decisión de abandonar temporalmente su misión primaria y emprender la tarea más urgente, la de ayudar al humano herido, sin necesidad de estar programado explícitamente para ello.

Antes de que esta conducta tan sofisticada en enjambres de robots pueda convertirse en realidad, la investigación en robótica de enjambres aún necesita superar las limitaciones del hardware y conocer mejor cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden traducir el comportamiento individual de cada robot en acciones coordinadas a nivel de enjambre.

El estudio se titula “How Foundation Models Will Revolutionize Robot Swarms”. Y se ha publicado en la revista académica Science Robotics.

Fuente: noticiasdelaciencia.com