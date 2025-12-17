Apple podría lograr que sus AirPods lean la mente gracias a esta tecnología: así funciona

Los AirPods de Apple podrían medir aspectos concretos de la actividad cerebral sin tener equipos más grandes

Apple tiene una tecnología con la que podría leer e interpretar señales del cerebro directamente desde los AirPods. La propia compañía de Cupertino ha publicado un estudio en el que describe un método para analizar señales de electroencefalograma utilizando pequeños sensores y electrodos en los auriculares.

La investigación se basa en una técnica llamada PARS (desplazamiento relativo por pares), que utiliza IA para aprender a partir de señales cerebrales sin que una persona las tenga que etiquetar de forma manual.

Los AirPods podrían medir aspectos de la actividad cerebral

¿Cómo funciona? En el estudio se explica que, en lugar de depender del trabajo de un neurólogo para identificar cada detalle de una señal, el sistema es capaz de comparar fragmentos aleatorios y calcular la diferencia temporal entre ellos. Es decir, con este proceso puede detectar los patrones relacionados con la actividad cerebral y el sueño.

La información del estudio, que recogen también en 9to5Mac, cuenta que los investigadores comprobaron que este método podía clasificar con un avanzado grado de fiabilidad las etapas del sueño, utilizando datos obtenidos desde la oreja. De hecho, Apple tiene una solicitud de patente de 2023 en la que se muestran auriculares con sensores capaces de registrar actividad eléctrica desde el oído.

Esto significa que, en el futuro, los AirPods podrían medir aspectos concretos de la actividad cerebral sin tener equipos más grandes. Eso sí, para lograr precisión en la medición, los auriculares necesitarían varios electrodos y un chip interno que divida las zonas de lectura. Después, el iPhone procesionaria la información y eliminaría el ruido para enviar los datos limpios al modelo de IA encargado de interpretarlos.

Lo interesante es que esta tecnología no solo serviría para medir el sueño, sino que también serviría para obtener otros parámetros como la actividad muscular, los movimientos de los ojos u otras señales relacionadas con el flujo sanguíneo. Todo esto no está exento de dificultades, ya que el medir EEG (Electroencefalograma) desde el oído tiene muchos desafíos que Apple debe de afrontar.

No mencionan a los AirPods

Pero para que quede claro, el nuevo estudio no menciona los AirPods ni tiene conexión con la solicitud de patente. Se trata de una investigación sobre si un modelo puede entrenarse a sí mismo para aprender a predecir intervalos de tiempo entre ondas cerebrales a partir de datos no etiquetados, utilizando mediciones de EEG de oído como parte de su conjunto de datos.

De todas formas, sea una función o se convierta en un producto, no deja de ser interesante como Apple realiza investigaciones a este hardware, así como de un modelo de IA que optimizar el tratamiento de esos datos cuando se recopilen. Por lo tanto, queda lejos de saber si algún día veremos unos AirPods con estas capacidades.

Fuente: 20minutos.es