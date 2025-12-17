Termina la construcción del telescopio espacial Nancy Grace Roman

Bautizado con el nombre de la primera astrónoma principal de la NASA, la «madre del telescopio espacial Hubble», el nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble, pudiendo medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil. Este observatorio también podrá bloquear la luz estelar para observar directamente los planetas en torno a ellas y los discos de formación planetaria, completar un censo estadístico de los sistemas planetarios de nuestra galaxia y seguramente aclarar misterios sobre la energía oscura.

La construcción de este telescopio espacial de la NASA terminó recientemente al realizarse las operaciones finales de ensamblaje de sus partes en la sala blanca más grande del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos.

Tras las pruebas finales, Roman será trasladado al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, a fin de prepararlo para el lanzamiento al espacio, que se efectuará desde este centro en algún momento entre otoño de 2026 y mayo de 2027. Un cohete Falcon Heavy de SpaceX enviará el observatorio a su destino final, el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, a aproximadamente un millón y medio de kilómetros de la Tierra.

La observación desde el espacio hará que Roman sea muy sensible a la luz infrarroja proveniente de las regiones más lejanas del cosmos. La combinación de su nítida visión infrarroja con una vista panorámica del espacio le permitirá escrutar una amplia gama de fenómenos y objetos astronómicos, desde la materia oscura y la energía oscura hasta planetas de fuera de nuestro sistema solar y agujeros negros solitarios, y realizar investigaciones que llevarían cientos de años utilizando otros telescopios.

Roman está equipado con dos instrumentos: el Coronógrafo de Demostración Tecnológica y el Instrumento de Campo Amplio.

El coronógrafo demostrará nuevas tecnologías para la obtención de imágenes directas de planetas alrededor de otras estrellas. Bloqueará eficazmente el resplandor de las estrellas distantes facilitando así discernir el tenue brillo de los planetas que las orbiten. Con el coronógrafo se busca fotografiar el entorno orbital de estrellas cercanas en luz visible para ayudar a avistar planetas que resultarían imperceptibles mediante otros telescopios.

El Instrumento de Campo Amplio es una cámara de 288 megapíxeles que revelará infinidad de detalles del cosmos desde nuestro sistema solar hasta cerca del límite del universo observable. Con este instrumento, cada imagen captará una porción del cielo más grande que el tamaño aparente de una luna llena.

En la misión del Roman, se recolectarán datos a una velocidad cientos de veces mayor que la del telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA, acumulando hasta 20.000 terabytes (20 petabytes) a lo largo de su misión principal de cinco años.

