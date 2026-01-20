Una investigación descubre que ciertos tipos de sueños pueden conducir a un mayor riesgo de demencia

Las investigaciones indican que tener pesadillas o sueños negativos frecuentes durante la mediana edad o la vejez podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia

La demencia afecta a más de 6 millones de estadounidenses y causa más de 100,000 muertes al año. Los investigadores se esfuerzan por aprender más sobre la enfermedad. Si bien no se ha encontrado una cura, se han identificado diversos factores de riesgo y señales de alerta que revelan los matices de esta enfermedad debilitante.

Esto incluye hábitos como beber refrescos light a diario o incluso problemas de sueño frecuentes. Los hábitos de sueño de una persona, y sorprendentemente, incluso el tipo de sueños, pueden tener un impacto importante en el deterioro cognitivo futuro.

¿Cómo se relacionan los malos sueños con el deterioro cognitivo?

El estudio examinó datos de tres grandes estudios estadounidenses sobre salud y envejecimiento, con más de 600 participantes de entre 35 y 64 años y 2600 participantes de 79 años o más.

Los participantes también completaron una serie de cuestionarios al comienzo del estudio, incluido uno que preguntaba con qué frecuencia tenían pesadillas.

Todos los sujetos estaban libres de demencia al inicio del estudio y fueron seguidos durante un promedio de nueve años para el grupo de mediana edad y cinco años para los participantes mayores.

Los investigadores descubrieron que los participantes de mediana edad que experimentaban pesadillas cada semana tenían cuatro veces más probabilidades de experimentar un deterioro cognitivo (un precursor de la demencia) durante la década siguiente.

Por el contrario, los participantes de mayor edad que tenían pesadillas con frecuencia tenían el doble de probabilidades de ser diagnosticados con demencia.

¿Qué tan frecuente es la demencia en personas que sufren pesadillas con regularidad?

Las investigaciones también indican que el vínculo entre las pesadillas y la demencia futura era más fuerte en los hombres que en las mujeres.

Los hombres mayores con pesadillas tenían cinco veces más probabilidades de desarrollar demencia que los hombres sin pesadillas. En las mujeres, el aumento del riesgo de desarrollar la afección fue solo del 41%.

Abidemi Otaiku, autor del estudio, escribió en Science Alert que también es «posible que tener pesadillas con regularidad pueda incluso ser una causa de demencia».

«Dada la naturaleza de este estudio, no es posible asegurar cuál de estas teorías es correcta», afirmó Otaiku, y añadió que «independientemente de cuál resulte ser la verdadera, la principal implicación del estudio sigue siendo la misma: tener pesadillas y malos sueños con regularidad durante la mediana edad y la vejez puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia en etapas posteriores de la vida».

¿Qué precauciones puedo tomar si tengo sueños negativos frecuentes?

Las pesadillas recurrentes son tratables, y a menudo se recetan medicamentos como primera línea de defensa contra las pesadillas. Se ha demostrado que algunos medicamentos reducen la acumulación de proteínas anormales asociadas con la enfermedad de Alzheimer.

El tratamiento de las pesadillas también podría estar asociado con un deterioro cognitivo más lento y la prevención de la demencia, según esta investigación.

Además de la medicina, la terapia de ensayo visual también se puede utilizar para tratar las pesadillas, según Mayo Clinic. Esta terapia consiste en cambiar el final de la pesadilla recordada mientras se está despierto para que deje de ser amenazante.

Una solución de estilo de vida implica establecer una rutina regular y relajante antes de acostarse e introducir medidas de confort que permitan que la mente y el cuerpo se relajen antes de quedarse dormido.

Fuente: es.themirror.com