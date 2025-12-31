Sufren personas autistas por uso de pirotecnia durante diciembre

Orizaba es el único municipio en donde se impuso la prohibición del uso de la pirotecnia

El comandante de la Central de Bomberos y Paramédicos de las Altas Montañas, Roberto Juárez Chimal, señaló que el uso de pirotecnia no solo afecta a los lomitos, sino que se cuenta con registro de afectación directa en personas autistas.

“Espero a que en el 2026 los ayuntamientos de las Altas Montañas pidan se prohíba la quema de cohetes porque no solo los perritos sufren, si no que cada día hay más niños con autismo y esto los altera” refirió el jefe de los bomberos.

Reconoció que Orizaba es el único municipio en donde se impuso la prohibición del uso de la pirotecnia, y sería bueno que este ejemplo se replique.

Para Juárez Chimal, el dinero invertido en pirotecnia es dinero mal quemado, además que, si no se sabe manipular la pirotecnia suele dejar graves consecuencias como quemaduras, amputación de extremidades y otros daños irreversibles en el ser humano.

No deberían quemarse “viejos” este Fin de Año, señala comandante de bomberos

Señaló que, ante el próximo Año Nuevo, las personas deberían de abstener en quemar a los “viejitos” o llantas, ante la contaminación severa al medio ambiente por el humo y el ruido de los explosivos que le meten los artesanos.

El jefe de Bomberos de las Altas Montañas habló también de los incendios de vivienda que se han registrado en su demarcación, señalando que a la fecha solo van dos, siendo estos ubicados en la colonia Modelo de Río Blanco.

El entrevistado dijo desconocer las causas de ambos siniestros, pero hizo la recomendación a la población en general para que revisen constantemente la instalación eléctrica de sus casas, las series de luces navideñas y los enchufes para que no los sobrecarguen y se sobrecalienten.

Recomendó también evitar el uso de anafres con carbón para proporcionarse calor en habitaciones en viviendas cerradas, ya que suele provocarles intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono, el cual es un veneno altamente letal.

Terminó señalando que Bomberos de las Altas Montañas se mantendrá de guardia constante, y cualquier llamado de auxilio pueden notificarlo a través del número de emergencias 911.

Fuente: oem.com.mx