Una centenaria vacuna barata revela un efecto inesperado contra la diabetes

Investigadores descubren que una conocida vacuna de más de un siglo logra proteger las células del páncreas y frena el deterioro en pacientes con diabetes autoinmune

Una vacuna desarrollada hace más de un siglo para combatir la tuberculosis podría tener una nueva utilidad médica, según informó la revista especializada Nature.

Resultados presentados en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Diabetes sugieren que la vacuna BCG (Bacillus Calmette–Guérin) ayuda a reducir la necesidad de insulina en personas con ciertos tipos de diabetes autoinmune, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca las células del páncreas encargadas de producir esta hormona.

La vacuna fue desarrollada en los años 20 a partir de una versión debilitada de una bacteria que provoca tuberculosis en bovinos.

Aunque su uso principal ha sido la prevención de formas graves de tuberculosis, durante décadas los investigadores han observado que también parece producir efectos inesperados sobre el sistema inmunitario.

El nuevo estudio, dirigido por la investigadora Denise Faustman, del Hospital General de Massachusetts, evaluó a personas con diabetes tipo 1 de inicio temprano y con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA, por sus siglas en inglés), una variante menos conocida que suele diagnosticarse después de los 30 años.

Los resultados fueron especialmente llamativos en este último grupo. El ensayo clínico incluyó a 95 personas con LADA, de las cuales 68 recibieron seis dosis de la vacuna durante un período de cinco años.

Aunque los niveles de azúcar en sangre no mostraron cambios significativos, quienes recibieron la vacuna redujeron su uso de insulina en casi un 3% en promedio. En contraste, los pacientes que recibieron placebo aumentaron sus necesidades de insulina en alrededor de un 22%.

La diabetes es una enfermedad muy extendida en sus diversos tipos. El Ministerio de Salud de Costa Rica advirtió que el año pasado se habría llegado a 16.000 nuevos casos, que habían aumentado ya en 27% del 2024 al 2025.

Expectativas por vacuna

Para los investigadores, esto sugiere que la estimulación inmunológica provocada por la vacuna podría ayudar a proteger las células beta del páncreas, retrasando su deterioro.

“Esto abre una forma nueva de pensar en las personas con diabetes y en cómo lograr un buen control de la glucosa sin recurrir necesariamente a un nuevo dispositivo o una nueva máquina”, afirmó Faustman durante la presentación de los resultados, según la cita Nature.

La idea de que una vacuna pueda ofrecer beneficios más allá de la enfermedad para la que fue diseñada ha sido objeto de debate durante décadas. El interés en el asunto ha crecido a medida que se acumulan evidencias de que ciertas vacunas elaboradas con microorganismos vivos atenuados pueden modificar la respuesta inmunitaria de maneras más amplias de las que planearon sus desarrolladores originalmente.

Un inmunólogo de la Universidad Radboud (Países Bajos), Mihai Netea, destacó la relevancia del proyecto en declaraciones a Nature: “Los datos obtenidos en pacientes con LADA coinciden muy bien con aquellos antiguos estudios en ratones. Me parece algo muy emocionante e interesante”.

Los investigadores advierten que aún se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos y determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de esta estrategia.

Fuente: nacion.com