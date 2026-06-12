Investigador de la Universidad de Panamá descubre nueva especie de escarabajo y la dedica al Centro Regional Universitario de Colón

Un hallazgo científico realizado por investigadores vinculados a la Universidad de Panamá ha permitido identificar una nueva especie de escarabajo longicornio para la ciencia, fortaleciendo el conocimiento sobre la biodiversidad de Panamá y la región neotropical.

El descubrimiento fue reportado por el profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) de la Universidad de Panamá, como parte de un estudio publicado en la revista científica especializada The Coleopterists Bulletin.

La nueva especie, denominada Sternacutus crucolon, fue descrita junto a investigadores de Colombia y del Smithsonian Tropical Research Institute. El nombre de la especie constituye un homenaje al Centro Regional Universitario de Colón, que celebra su aniversario en estos días, reconociendo así el aporte histórico de esta unidad académica a la formación profesional y a la investigación científica en Panamá.

La investigación, titulada “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, documenta además nuevos registros de escarabajos para Panamá y Colombia, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estos insectos en los bosques neotropicales.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó la relevancia del hallazgo para la ciencia nacional y para la proyección internacional de la institución.

“Este importante registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. El descubrimiento constituye un valioso aporte a la entomología y fortalece los esfuerzos de investigación científica que desarrolla la Universidad de Panamá en materia de inventario, monitoreo y conservación de la fauna silvestre”, expresó Flores Castro.

El estudio evidencia el papel que desempeñan los investigadores de la Universidad de Panamá en la generación de conocimiento científico de alcance internacional y en la documentación de la extraordinaria diversidad biológica del istmo panameño, considerado uno de los puntos de mayor riqueza ecológica de América.

La descripción de nuevas especies es fundamental para comprender los ecosistemas, establecer estrategias de conservación y promover investigaciones futuras sobre la fauna silvestre. Este hallazgo reafirma el compromiso de la Universidad de Panamá con la investigación, la innovación y la protección del patrimonio natural del país.

La publicación científica apareció en la edición 80(2) de The Coleopterists Bulletin y representa una nueva contribución de la Universidad de Panamá al estudio de la biodiversidad mesoamericana y neotropical.

Fuente: laverdadpa.com