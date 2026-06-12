Científicos alemanes crean el panel solar más eficiente del mundo: alcanza un 34,4% de eficiencia gracias a tecnología espacial

Alemania desarrolla el panel solar más eficiente del mundo al combinar tecnología Shingled Matrix y células espaciales III-V.

Cuando la tecnología espacial llega a los tejados

La carrera por aumentar la eficiencia de los paneles solares acaba de dar un nuevo salto. Investigadores del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (ISE), en Alemania, han logrado desarrollar el módulo fotovoltaico más eficiente jamás construido para aplicaciones terrestres, alcanzando un impresionante 34,4% de eficiencia.

La cifra puede parecer abstracta para quien no trabaja en el sector energético, pero tiene una enorme relevancia. Significa que más de un tercio de la energía solar que incide sobre el módulo se transforma directamente en electricidad utilizable. En comparación, la mayoría de los paneles comerciales instalados actualmente en viviendas y empresas suelen situarse entre el 20% y el 24%.

El nuevo récord combina dos innovaciones que hasta hace poco pertenecían a mundos diferentes: las células solares utilizadas en satélites y misiones espaciales y una arquitectura de ensamblaje avanzada conocida como tecnología Shingle Matrix.

El secreto está en las células utilizadas en el espacio

El corazón del módulo está formado por células solares de tipo III-V sobre germanio, una tecnología ampliamente utilizada en el sector aeroespacial debido a su extraordinaria capacidad para convertir la luz solar en electricidad.

Estas células, desarrolladas por la empresa alemana AZUR SPACE, suelen emplearse en satélites porque ofrecen rendimientos muy superiores a los del silicio convencional. El reto consistía en adaptarlas para funcionar de forma eficiente bajo las condiciones de iluminación que existen en la superficie terrestre y hacerlo mediante procesos industriales escalables.

El resultado es especialmente relevante porque demuestra que tecnologías reservadas históricamente para aplicaciones espaciales pueden empezar a encontrar su camino hacia usos energéticos más amplios.

Aunque todavía se trata de una solución experimental y de alto coste, abre la puerta a futuras generaciones de módulos solares capaces de producir mucha más electricidad ocupando la misma superficie.

Una estructura inspirada en las tejas de un tejado

La mejora que permitió pasar del récord anterior del 34,2% al actual 34,4% no vino de las células solares en sí, sino de la manera en que se conectan entre ellas.

Los investigadores recurrieron a la denominada tecnología Shingle Matrix, una arquitectura que rompe con el diseño tradicional de los paneles fotovoltaicos.

En lugar de utilizar células completas unidas mediante cintas metálicas, las células se cortan en franjas estrechas y se colocan parcialmente superpuestas, igual que las tejas de un tejado. Posteriormente se unen mediante adhesivos conductores especiales.

Este enfoque elimina gran parte de los elementos metálicos que normalmente proyectan pequeñas sombras sobre la superficie activa del panel.

Parece un detalle menor. No lo es.

Cada milímetro cuadrado de célula expuesto al sol cuenta. Al reducir las zonas sombreadas y aumentar el aprovechamiento de la superficie disponible, el módulo consigue captar más energía sin aumentar su tamaño.

Menos pérdidas eléctricas y más energía útil

Además de eliminar zonas de sombra, la arquitectura Shingle Matrix aporta otra ventaja importante: reduce las pérdidas eléctricas internas.

En los paneles convencionales, la corriente debe recorrer conexiones metálicas relativamente largas. Cada una de esas conexiones genera pequeñas pérdidas energéticas en forma de calor.

Al permitir contactos más directos entre células, el nuevo diseño disminuye la resistencia eléctrica y mejora el rendimiento global del conjunto.

En instalaciones de gran escala, donde miles de módulos trabajan simultáneamente, incluso pequeñas mejoras porcentuales pueden traducirse en una producción anual significativamente superior.

Por eso la industria fotovoltaica presta tanta atención a avances aparentemente modestos como una mejora de dos décimas en la eficiencia.

La importancia de producir más energía en menos espacio

Uno de los grandes desafíos de la transición energética es optimizar el uso del suelo y de las superficies disponibles.

En entornos urbanos, cubiertas industriales, centros logísticos o instalaciones aisladas, el espacio suele ser limitado. En esos casos, disponer de módulos capaces de generar más electricidad por metro cuadrado puede marcar una diferencia enorme.

Este tipo de tecnologías resulta especialmente atractivo para:

Cubiertas industriales con superficie limitada.

Instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios.

Vehículos eléctricos con paneles solares integrados.

Infraestructuras críticas.

Sistemas energéticos en entornos remotos.

Aplicaciones aeroespaciales y de alta exigencia tecnológica.

A medida que aumenta la electrificación de la economía, la necesidad de obtener más energía en menos espacio se convierte en una prioridad estratégica.

Un avance alineado con las tendencias de la industria solar

La mejora de la eficiencia se ha convertido en uno de los principales motores de innovación del sector fotovoltaico.

Durante los últimos años han surgido avances como las células TOPCon, HJT y las prometedoras tecnologías basadas en perovskitas, que ya han superado el 30% de eficiencia en laboratorio cuando se combinan con silicio en configuraciones tándem.

El nuevo récord del Fraunhofer ISE demuestra que aún existen márgenes de mejora importantes mediante la optimización de la arquitectura del módulo, sin necesidad de depender exclusivamente de nuevos materiales.

Esta estrategia resulta especialmente interesante porque puede acelerar la transferencia tecnológica hacia aplicaciones comerciales futuras.

El reto ahora es llevar el laboratorio al mercado

La historia de la energía solar demuestra que muchos récords tecnológicos terminan encontrando aplicaciones comerciales años después.

Hace apenas dos décadas, eficiencias que hoy son habituales en paneles domésticos parecían reservadas a laboratorios especializados. Lo mismo podría ocurrir con esta nueva generación de módulos de ultraalta eficiencia.

La clave estará en reducir costes de producción, aumentar la capacidad industrial y garantizar cadenas de suministro sostenibles.

Si esos desafíos se superan, tecnologías como esta podrían desempeñar un papel relevante en sectores donde cada metro cuadrado cuenta y donde la máxima eficiencia justifica inversiones más elevadas.

Potencial

La combinación de células solares de alta eficiencia y arquitecturas avanzadas como la Shingle Matrix apunta hacia una generación fotovoltaica más compacta, productiva y eficiente.

En un escenario de creciente electrificación, expansión del vehículo eléctrico y aumento de la demanda energética mundial, producir más electricidad renovable utilizando menos espacio será cada vez más importante.

Este tipo de avances puede facilitar la instalación de energía solar en lugares donde hoy resulta poco rentable o técnicamente compleja, desde tejados urbanos hasta infraestructuras críticas y sistemas aislados.

No resolverá por sí sola la crisis climática. Pero cada mejora en eficiencia acerca un poco más el objetivo de obtener una mayor cantidad de energía limpia con un menor impacto sobre el territorio y los recursos naturales. Y, en la transición energética, esos pequeños avances suelen acabar generando cambios enormes.

Fuente: ecoinventos.com