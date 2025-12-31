Crean cíborgs de robot y cadáver

En un avance científico que fascinará a un sector de la sociedad e inquietará a otro, y que inevitablemente a unos y otros les recordará la historia de Frankenstein creada por la novelista Mary Shelley y descrita en muchas películas, unos científicos han conseguido fabricar un cíborg (híbrido de robot y ser biológico) cuya peculiaridad es que la parte biológica no proviene de individuos vivos sino de cadáveres.

Esto es obra de un equipo integrado, entre otros, por Josie Hughes y Sareum Kim, del CREATE Lab en la Escuela de Ingeniería adscrita a la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza.

El equipo integró caparazones de crustáceos muertos (específicamente de langostino) en el cuerpo del robot, a fin de aprovechar las cualidades que esas estructuras biológicas poseen incluso estando muertas.

Josie Hughes, jefa del CREATE Lab, defiende la utilidad de combinar componentes artificiales con componentes tomados de animales muertos argumentando que en este caso concreto los caparazones o exoesqueletos de langostino combinan partes duras mineralizadas con otras articuladas, proporcionando un equilibrio de rigidez y flexibilidad que permite que sus segmentos actúen de forma independiente y con gran eficiencia. Estas características permiten los rápidos y precisos movimientos de los crustáceos en el agua, pero también pueden ser muy útiles para la robótica. Y mediante el aprovechamiento de estas partes no comestibles de los langostinos se puede además obtener un mayor rendimiento de la pesca o de la piscicultura.

En las pruebas iniciales con prototipos de cíborgs de esta clase, uno ha demostrado que puede nadar y un pequeño brazo ha conseguido aferrar y sostener objetos de hasta medio kilogramo de peso.

En este video, puede verse la parte biológica muerta de uno de estos cíborgs moviéndose para agarrar y sostener objetos, nadar y demostrar cuán rápido puede agitarse amenazantemente de un lado a otro, como un látigo:

Hughes, Kim y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus singulares cíborgs en la revista académica Advanced Science, bajo el título “Dead Matter, Living Machines: Repurposing Crustaceans’ Abdomen Exoskeleton for Bio-Hybrid Robots”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com