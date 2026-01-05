Reescribir el destino: el día que la ciencia le devolvió a niña con cáncer el derecho a crecer

Alyssa Tapley, de 16 años, recibió un tratamiento de edición genética tras fallar terapias contra la leucemia; la intervención permitió la remisión de la enfermedad y abrió una línea clínica con resultados medibles en otros pacientes

A los 13 años, Alyssa Tapley recibió un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células T. Los tratamientos disponibles no lograron controlar la enfermedad. Tras quimioterapia y trasplantes de médula, los médicos plantearon cuidados paliativos como siguiente paso clínico.

Alyssa enfrentó ese escenario en un hospital del Reino Unido. En ese momento, su evolución clínica no mostró respuesta a las terapias convencionales. El equipo médico evaluó entonces una opción experimental basada en modificación genética de células inmunitarias.

La alternativa consistió en un procedimiento de edición de bases. La técnica permite cambios puntuales en el ADN sin cortar la cadena genética. El método se aplicó en células T de un donante, con ajustes diseñados para atacar células cancerígenas.

La intervención se realizó en el Hospital Great Ormond Street con apoyo del University College London. El protocolo incluyó varias fases y controles clínicos continuos. Alyssa recibió las células modificadas como parte de un tratamiento individual.

Un tratamiento celular diseñado en laboratorio

Las células T se modificaron para reconocer y eliminar células de leucemia. El proceso incluyó cambios genéticos que evitaron la destrucción de estas células durante la quimioterapia. Esta adaptación permitió su permanencia activa en el organismo.

Antes de la infusión celular, los médicos redujeron el sistema inmunitario de Alyssa. El procedimiento buscó evitar el rechazo del tratamiento. Esta fase implicó hospitalización constante y seguimiento médico especializado.

Durante cuatro meses, Alyssa permaneció en aislamiento. El protocolo limitó el contacto con otras personas para reducir el riesgo de infecciones. El equipo médico mantuvo vigilancia diaria sobre su estado general.

Tras completar el tratamiento celular, Alyssa recibió un trasplante de médula ósea. El objetivo fue regenerar su sistema inmunitario. Los estudios posteriores no detectaron presencia activa de leucemia.

Resultados clínicos y proyección futura

Con la remisión confirmada, Alyssa retomó actividades educativas. Actualmente cursa bachillerato y participa en programas extracurriculares. También planea obtener su licencia de conducir en el futuro cercano.

Su experiencia influyó en sus planes académicos. Alyssa proyecta estudiar ciencias biomédicas. El objetivo se vincula con la investigación de cánceres de la sangre y el desarrollo de nuevas terapias.

El caso formó parte de un ensayo clínico más amplio. El estudio incluyó a 11 pacientes, entre niños y adultos. Los resultados registraron remisión en 64% de los participantes.

El tratamiento continúa en evaluación clínica. Los médicos recopilan datos sobre eficacia y seguridad. La experiencia de Alyssa aportó información para el desarrollo de terapias basadas en edición genética aplicada a enfermedades hematológicas.

