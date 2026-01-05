Científicos descubren el eslabón perdido en el océano profundo

Investigadores del Instituto Oceanográfico de Woods Hole hallaron el papel crucial de peces medianos en la cadena alimentaria del océano, conectando ecosistemas profundos y superficiales

Científicos del Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI) descubrieron que grandes depredadores como los tiburones pasan horas en la zona mesopelágica del océano, que se extiende entre 200 y 1,000 metros de profundidad. Este estrato, que contiene más biomasa viva que cualquier otra parte del océano, alberga principalmente organismos muy pequeños, lo que genera interrogantes sobre la razón por la cual depredadores grandes permanecen allí tanto tiempo.

Una nueva investigación publicada en Marine Ecology Progress Series subrayó la importancia de los depredadores medianos, como el bigscale pomfret, en la conexión de los ecosistemas oceánicos profundos y superficiales. Estos peces parecen desempeñar un papel crucial al servir de eslabón entre la superficie y las profundidades. Hasta hace poco, los científicos carecían de información detallada sobre cómo se mueven el bigscale pomfret y especies similares, lo que limitaba la comprensión de su rol ecológico.

Para cerrar esta brecha, los investigadores utilizaron etiquetas de seguimiento por satélite, lo que les permitió seguir los movimientos del bigscale pomfret a lo largo del tiempo, algo que había sido difícil de lograr con peces de aguas profundas.

Seguimiento de la vida en la zona crepuscular

«Los datos muestran que el bigscale pomfret es un residente permanente de la zona crepuscular del océano y sigue un patrón de migración diel. Esto significa que permanecen profundos durante el día y suben a aguas más superficiales para alimentarse por la noche», afirmó Martin Arostegui, autor principal del estudio y asociado de investigación en WHOI.

El seguimiento de suficientes de estos peces en constante movimiento representó un desafío. «Dado que estas especies pasan la mayor parte de su vida en movimiento y en lugares de difícil acceso, no habría sido posible etiquetar a suficientes de ellos en unos pocos días en el mar. Por lo tanto, colaboramos con un pescador comercial, el Capitán Danny Mears, quien realizó ese trabajo como parte de nuestro equipo de investigación», agregó Arostegui.

Colaboración con pescadores comerciales

Mears y su tripulación estaban ansiosos por participar en el proyecto. «El bigscale pomfret es tan diferente de los atunes y espadas que normalmente pescamos que nos fascina cada vez que aparece en nuestro equipo», comentó Mears. «Mi tripulación y yo estábamos emocionados por la oportunidad de ayudar con el etiquetado por satélite para este estudio. Ha sido muy gratificante ver los datos».

El estudio también arrojó luz sobre cómo las condiciones ambientales influyen en el comportamiento del bigscale pomfret. Cuando los peces viajaron desde el Slope Sea hacia las aguas más claras del Sargasso Sea, los investigadores observaron cambios notables en sus patrones de migración. Esto sugiere que la claridad del agua afecta la profundidad a la que nadan estos peces, lo que puede alterar las presas que cazan y su exposición a depredadores como los tiburones grandes.

La importancia de los peces medianos

«Siempre hablamos de la capa mesopelágica como si fuera un gran buffet para los grandes depredadores, pero hemos estado omitiendo las especies intermedias», comentó Camrin Braun, biólogo de WHOI y autor principal del estudio. «Estos peces mesopelágicos están haciendo el trabajo duro de conectar el océano profundo con la red alimentaria de la superficie. Si no los entendemos, básicamente estamos tratando de resolver un rompecabezas con las piezas del medio faltantes».

En conjunto, los hallazgos destacan cómo las especies pasadas por alto en la zona crepuscular del océano desempeñan un papel desproporcionado en la configuración de las redes alimentarias marinas y el comportamiento de algunos de los depredadores más grandes del océano.

