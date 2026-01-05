Objetivo 1.600 km: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha creado una batería que aumenta un 50% su densidad energética

El MIT ha creado una batería para coches eléctricos con los materiales más baratos: tiene una autonomía de 1.600 kilómetros gracias a la tecnología Electrode-to-Pack

Los coches eléctricos se enfrentan a un problema que se repite con el paso de los años. La autonomía y los tiempos de carga siguen siendo uno de los principales obstáculos que encuentran millones de conductores.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) está más cerca del objetivo 1.600 km. Estados Unidos pretende adelantarse a las marcas chinas, que ha diseñado modelos electrificados que superan los 1.000 km de autonomía.

Una batería con los materiales más baratos

Los ingenieros del MIT han diseñado una batería con algunos de los materiales más abundantes y económicos. La clave está en la combinación de aluminio, azufre y sales, una solución resistente con menor riesgo de incendiarse y más resistencia a los golpes.

No todo es resistencia, los primeros ensayos demuestran que puede conseguir una velocidad de carga de récord gracias a la tecnología de empaquetamiento ETOP (Electrode-to-Pack).

Las nuevas celdas han resistido cientos de ciclos de carga y descarga con una degradación mínima, incluso con recargas ultrarrápidas. El MIT ha optado por abandonar el litio o el cobalto obteniendo una eficiencia incluso mayor.

Además, el coste de la fabricación de una batería es aproximadamente una sexta parte del precio de una pila de litio, lo que terminará abaratando los costes para los conductores.

Hasta un 50% más eficiente con 1.600 kilómetros de autonomía

La batería del MIT diseñada en colaboración con la empresa 24M Technologies renuncia a la subdivisión tradicional en celdas. Los propios paquetes se convierten en un elemento activo, ahora hay menos “espacio muerto” con un pack más compacto.

La tecnología ETOP aprovecha hasta el 80% del volumen de cada celda para almacenar energía y mejora la densidad energética cerca de un 50% respecto a los modelos de iones de litio actuales.

Esta pila consigue una autonomía de hasta 1.600 kilómetros con una única carga, aunque la cifra puede variar según el vehículo en el que se equipe. Esto es posible gracias a una reducción de los costes de fabricación de cerca del 40%.

Si este modelo llega al mercado, los coches eléctricos podrían ser más económicos que nunca. La batería diseñada por el MIT y 24M Technologies conseguiría que los modelos electrificados se vendan de forma masiva.

Fuente: autobild.es