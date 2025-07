Nacen los primeros bebés sanos con el ADN de tres personas en Reino Unido

Una nueva técnica de fecundación in vitro ha logrado un hito histórico. Con ayuda del ADN de tres personas, se logró que 8 bebés en Reino Unido nacieran libres de enfermedades mitocondriales. Este hecho se documentó en la revista New England Journal of Medicine.

Científicos de Reino Unido lograron, por medio de una novedosa técnica de fecundación in vitro, que ocho bebés nacieran completamente sanos y libres de enfermedades mitocondriales. Para que esto fuera posible, se utilizó el ADN de tres personas, con el fin de evitar enfermedades genéticas hereditarias.

Estos impresionantes hallazgos son un gran avance dentro de la medicina reproductiva. Además de que resulta en una esperanza para las mujeres que porten mutaciones en su ADN mitocondrial, pues de esta manera, serían capaces de tener hijos sin el riesgo de que hereden los mismos padecimientos, que podrían ser incapacitantes o hasta mortales para ellos.

Las enfermedades mitocondriales no son tan frecuentes. Una de cada 5 mil personas nace con una de estas enfermedades, trastornos hereditarios que no tienen tratamiento y que pueden ocasionar pérdida de visión, diabetes y atrofia muscular.

Fue en el año 2015 que en Reino Unido se aprobó una técnica de fecundación in vitro que utiliza una pequeña cantidad de ADN mitocondrial sano procedente del óvulo de una donante. Acompañado del óvulo de la madre y el esperma del padre. Tan solo el 0,1% del ADN del bebé proviene del donante.

22 mujeres se sometieron al tratamiento en el Newcastle Fertility Centre. De este tratamiento, nacieron 8 bebés sanos: 4 niños y 4 niñas, quienes en la actualidad tienen entre seis meses de edad y dos años.

La cantidad de ADN mitocondrial mutado se redujo entre un 95 y un 100% en seis de los bebés, mientras que, en los otros dos, se redujo entre un 77 y un 88%. Estos niveles están por debajo del umbral que provoca la enfermedad.

Posibles riesgos y debate ético

Los ocho bebés se encuentran actualmente sanos, aunque uno de ellos presentó una alteración en el ritmo cardiaco. Esta se trató con éxito, aunque los investigadores mencionan que se monitoreará su salud durante los próximos años, para comprobar que no surjan problemas.

Esto es una luz de esperanza para todas aquellas familias que se han visto afectadas por enfermedades mitocondriales devastadoras. Dagan Wells, de la Universidad de Oxford, afirma que de los niños monitoreados, tres han presentado signos de “reversión”.

Se trata de “un fenómeno en el que la terapia inicialmente logra producir un embrión con muy pocas mitocondrias defectuosas, pero en el momento del nacimiento, la proporción de mitocondrias anormales en sus células aumenta significativamente”. Pero que es poco comprendido.

Aunque se trate de un hito significativo, este procedimiento ha generado debate ético y polémica. Por lo que no ha sido aprobada en muchos países, incluidos Estados Unidos, Francia, Grecia y Ucrania.

Esto debido a que implica la destrucción de embriones humanos. Pero, este procedimiento no sería algo común. Peter Thompson, director de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido, que aprobó el procedimiento, indicó que solo las personas con un «riesgo muy alto» de transmitir una enfermedad mitocondrial serían elegibles para el tratamiento.

Fuente: ensedeciencia.com