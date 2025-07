Esta píldora no lleva medicamento dentro

Cada vez está más claro que el tracto gastrointestinal desempeña un papel vital en nuestra salud general. Aunque sus funciones principales se centran en la digestión, el tracto gastrointestinal también participa en la producción de hormonas, células inmunitarias e incluso neurotransmisores que pueden afectar al estado de ánimo y a la función cerebral.

Como tal, el tracto gastrointestinal alberga muchos biomarcadores diferentes que pueden ser útiles para identificar, controlar y tratar enfermedades, desde ácidos grasos de cadena corta que son indicadores del síndrome metabólico hasta citoquinas que son biomarcadores de inflamación.

Pero en la actualidad no se dispone de ninguna tecnología que permita obtener fácilmente esta información metabólica y molecular del tracto gastrointestinal. Los métodos de evaluación tradicionales implican análisis fecales o biopsias, que son aparatosos, caros, invasivos en algunos casos y que no pueden proporcionar información detallada en tiempo real de todo el tracto gastrointestinal.

Ahora, un equipo de ingenieros integrado, entre otros, por Jihong Min y Wei Gao, del Instituto Tecnológico de California (Caltech) en la ciudad estadounidense de Pasadena, ha desarrollado una píldora inteligente llamada PillTrek, que puede medir el pH, la temperatura y diversos biomarcadores. Incorpora sensores sencillos y baratos en una estación de trabajo electroquímica inalámbrica en miniatura que usa componentes electrónicos de bajo consumo. PillTrek es diminuta, mide 7 milímetros de diámetro y 25 milímetros de longitud. Es más pequeña que las píldoras-cámara comerciales utilizadas para endoscopia, pero capaz de realizar una amplia gama de mediciones electroquímicas.

Min, Gao y sus colegas exponen los detalles técnicos de la nueva y singular píldora en la revista académica Nature Electronics, bajo el título “Continuous biochemical profiling of the gastrointestinal tract using an integrated smart capsule”.

