Los microscopios portátiles, que pueden transportarse de un sitio a otro en un maletín, así como los de gran volumen y peso, que están emplazados permanentemente en un laboratorio, suelen compartir una misma característica básica: operan fuera del agua. Tanto si están expuestos al aire como si trabajan al vacío, son solo accesibles desde un entorno esencialmente seco. Por eso llama tanto la atención un nuevo microscopio diseñado para funcionar bajo el agua, en contacto con ella.

Este singular aparato, llamado BUMP, por las siglas en inglés de Benthic Underwater Microscope imaging PAM (Pulse Amplitude Modulated light), ha sido desarrollado por un equipo dirigido desde el Instituto Scripps de Oceanografía, adscrito a la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos.

La primera aplicación que se le ha dado ha sido la observación minuciosa de corales en su medio natural, con especial atención a su actividad de fotosíntesis.

El componente principal del BUMP es la unidad del microscopio propiamente dicha, que se controla a través de una pantalla táctil y funciona con un paquete de baterías. A través de un conjunto de lentes de gran aumento y luces LED enfocadas, el microscopio capta con gran nitidez imágenes y vídeos en color y fluorescencia, e incluso es capaz de medir la fotosíntesis y cartografiarla con una resolución sin precedentes.

El BUMP es lo bastante pequeño para caber en una maleta de mano y lo bastante ligero para que un buceador pueda transportarlo al fondo marino sin necesidad de ayuda desde un barco.

El equipo, integrado, entre otros, por Or Ben-Zvi, del Instituto Scripps de Oceanografía, expone los detalles técnicos sobre el nuevo microscopio subacuático en la revista académica Methods in Ecology and Evolution, bajo el título “The Benthic Underwater Microscope Imaging PAM (BUMP): A Non-invasive Tool for In Situ Assessment of Microstructure and Photosynthetic Efficiency”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com