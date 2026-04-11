Investigadores descubren una molécula que ataca la raíz metabólica de la obesidad en el tejido graso

La nigericina bloquea la proteína COL6A3 para frenar la endotrofina, causante de la inflamación metabólica

Un equipo de investigadores ha identificado un nuevo enfoque prometedor para combatir la obesidad mediante la acción de una molécula llamada nigericina. Según informa el medio Mirage News, este compuesto actúa directamente sobre procesos biológicos implicados en el deterioro del tejido adiposo, lo que podría traducirse en mejoras metabólicas significativas y nuevas estrategias terapéuticas.

El punto de partida del estudio es un fenómeno común en la obesidad: la falta de oxígeno en el tejido graso, conocida como hipoxia. Esta condición desencadena inflamación crónica y una remodelación anómala del entorno celular, lo que favorece la producción de endotrofina, una proteína derivada del colágeno que empeora la función metabólica y contribuye a la resistencia a la insulina.

La innovación del estudio radica en cómo actúa la nigericina. Los científicos descubrieron que esta molécula se une a una región específica de la proteína COL6A3, bloqueando el acceso de enzimas responsables de su fragmentación. Al impedir este proceso, se reduce la formación de endotrofina desde su origen, en lugar de tratar únicamente las consecuencias de la inflamación, como hacen muchos tratamientos actuales.

Este enfoque representa un cambio de paradigma en la investigación de enfermedades metabólicas. En lugar de intervenir de forma indirecta, la estrategia apunta a interrumpir uno de los primeros pasos en la cadena de eventos que conduce al deterioro del tejido adiposo. Según los investigadores, esto podría abrir la puerta a terapias más eficaces no solo para la obesidad, sino también para otras patologías relacionadas con la inflamación metabólica.

Aunque aún se encuentra en fase experimental, el hallazgo refuerza la idea de que comprender los mecanismos moleculares más profundos es clave para desarrollar tratamientos innovadores. Como destaca Mirage News, el reto ahora será trasladar estos resultados a aplicaciones clínicas, pero el descubrimiento ya marca un avance significativo en la lucha contra una de las enfermedades más extendidas del mundo.

Fuente: gacetadesalud.com