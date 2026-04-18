Gen de la epilepsia implicado en el trastorno de migraña grave

Investigadores liderados por científicos de Northwestern Medicine han identificado mutaciones en un gen que codifica un canal iónico clave en el cerebro como una nueva causa de una forma debilitante de migraña, según un estudio publicado en Brain. La migraña hemipléjica familiar (MHF), una forma rara y grave de migraña, se caracteriza por parálisis o debilidad temporal en un lado del cuerpo durante los ataques. Aunque el trastorno es hereditario, los genes conocidos relacionados con la migraña explican menos de uno de cada cinco casos diagnosticados genéticamente.

El nuevo estudio genético reveló evidencia de que las mutaciones en el gen SCN2A (previamente asociado con la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo, incluido el trastorno del espectro autista) también pueden causar migraña hemipléjica, tanto familiar como esporádica. Estos hallazgos amplían el panorama genético de la migraña y se suman a la creciente lista de afecciones neurológicas vinculadas a la disfunción del gen SCN2A.

Para descubrir nuevas causas genéticas de la migraña hemipléjica familiar (MHF), los investigadores estudiaron una familia numerosa de cuatro generaciones afectada por esta enfermedad mediante análisis de ligamiento del genoma completo y secuenciación dirigida del exoma. Su búsqueda apuntó a un único gen candidato: SCN2A, que codifica el canal de sodio neuronal dependiente de voltaje Nav1.2, un componente crucial de la señalización eléctrica en el cerebro.

El equipo identificó una mutación poco común en el gen SCN2A que estaba presente en todos los miembros afectados de la familia y ausente en los familiares no afectados. Para determinar si el hallazgo se extendía más allá de una sola familia, los investigadores analizaron familias adicionales con múltiples individuos afectados, así como a casi 600 pacientes no emparentados con migraña hemipléjica que no presentaban mutaciones en genes conocidos de migraña hemipléjica familiar.

Esta búsqueda exhaustiva reveló dos variantes raras más del gen SCN2A: una en otra familia afectada y otra en un caso esporádico. Ninguna de estas variantes había sido reportada previamente en una gran base de datos de genética de poblaciones, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de variaciones genéticas causantes de la enfermedad, en lugar de variaciones benignas.

Para comprobar si las variantes identificadas alteraban la función del canal iónico, los científicos realizaron experimentos de registro electrofisiológico. Las tres mutaciones del gen SCN2A modificaron la respuesta del canal de sodio al voltaje y la rapidez con la que se activaba e inactivaba, propiedades clave que determinan la actividad neuronal. Para explorar cómo afecta el gen SCN2A mutante a las neuronas, los investigadores realizaron simulaciones por ordenador.

Los hallazgos sugieren que ciertas mutaciones del gen SCN2A pueden alterar selectivamente la actividad cerebral de una manera que predispone a los individuos a sufrir ataques de migraña hemipléjica sin causar un deterioro neurológico más generalizado a largo plazo.

Fuente: adamedtv.com