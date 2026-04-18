Como si tuviera ADN humano: crean un material compuesto que cicatriza sus fallas internas para durar 100 años

El desarrollo tiene implicaciones ambientales relevantes

Un equipo de ingenieros en Estados Unidos ha desarrollado un material compuesto capaz de “cicatrizar” sus propias fallas internas más de 1.000 veces, un avance que podría extender de forma drástica la vida útil de estructuras clave en sectores como la aviación, la energía eólica y la industria espacial.

Según los investigadores, este nuevo compuesto —basado en polímeros reforzados con fibra— logró en pruebas de laboratorio reparar de manera repetida un problema crítico conocido como deslaminación, una falla interna que provoca la separación de capas y debilita la estructura. De confirmarse su rendimiento en condiciones reales, la tecnología podría llevar la vida útil de estos materiales desde las actuales dos o cuatro décadas hasta más de un siglo.

El desarrollo tiene implicaciones ambientales relevantes. Las tecnologías de energía limpia dependen en gran medida de materiales ligeros y resistentes que, sin embargo, suelen ser difíciles de reciclar y reparar. La posibilidad de regenerar componentes dañados en lugar de reemplazarlos reduciría la fabricación, el transporte y el desecho de piezas de gran tamaño.

Los compuestos de polímero reforzado con fibra (FRP) son ampliamente utilizados por su alta resistencia y bajo peso, pero arrastran desde hace décadas un problema estructural: la delaminación interlaminar, que obliga a costosos ciclos de inspección, reparación o sustitución.

La innovación introduce dos mejoras clave. La primera consiste en una capa intermedia “impresa” en 3D con un termoplástico autorreparable —poli(etileno-co-ácido metacrílico), conocido como EMAA— que refuerza la estructura desde el inicio y la hace entre dos y cuatro veces más resistente a la aparición de grietas.

La segunda incorpora delgadas capas calefactoras basadas en carbono dentro del material. Al aplicar una corriente eléctrica, estas capas generan calor que funde el EMAA, permitiéndole fluir hacia las microfracturas y sellarlas desde el interior en un proceso de “reparación térmica”.

Para evaluar su durabilidad, el equipo sometió el material a 1.000 ciclos consecutivos de daño y reparación durante 40 días. Los resultados mostraron que, aunque la resistencia disminuye con el tiempo, lo hace de forma gradual, manteniendo el material funcional durante largos periodos.

Los investigadores estiman que, con ciclos de autorreparación periódicos, los componentes podrían operar durante entre 125 y 500 años, un salto significativo frente a la vida útil típica actual de entre 15 y 40 años.

El equipo ya ha patentado la tecnología y la ha licenciado a la empresa emergente Structeryx Inc., mientras el estudio fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, con la mira puesta en su futura aplicación industrial.

Fuente: eluniverso.com