Científicos españoles e ingleses descubren marcadores que revelan qué pacientes no responderán a quimioterapia

Una investigación ha identificado varias firmas cromosómicas que pueden predecir una peor respuesta a los tratamientos quimioterapéuticos estándar

Los biólogos Joe Sneath Thompson, Geoff Macintyre, Bárbara Hernando, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y Laura Madrid, de la compañía Tailor Bio, spin-off de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), han presentado este lunes junto con otros investigadores británicos y españoles un estudio en el que describen varios marcadores capaces de predecir si las células del cáncer de una persona determinada responderá a los grandes grupos de quimioterapia: platino, taxano y antraciclinas.

Según publican en el medio especializado Nature Genetics, estos marcadores son detectables por medio de un único test genómico que en principio podría aplicarse a cualquier tipo de cáncer que tenga el paciente.

«Medicina de precisión con quimioterapia estándar»

Concretamente, el sistema se apoya en patrones de inestabilidad cromosómica: es decir, en una ‘firma’ característica de número y tipo de mutaciones en las células tumorales que identifica cada cáncer. Para validar estas firmas, han simulado un ensayo clínico sobre los datos de un gran número de pacientes (840) tratados por distintos tipos de cáncer, incluyendo ovario, mama, próstata y sarcoma. Este método, dicen, demuestra la eficacia del test sin necesidad de iniciar un ensayo clínico desde cero, con los grandes costes que ello conlleva en términos económicos y de tiempo.

Uno de los aspectos más importantes de estos descubrimientos es que, argumentan en declaraciones concedidas a la agencia de noticias científicas SINC, es que suponen una manera «de hacer medicina de precisión con quimioterapias estándar» y que permiten «la estratificación de pacientes cuando se emplean múltiples quimioterapias no desarrolladas originalmente como terapias dirigidas».

«Este estudio plantea un cambio importante en el uso de las quimioterapias convencionales porque ayuda a saber qué pacientes se beneficiarán realmente. Así se podría evitar dar este tratamiento a quienes no van a responder, reduciendo efectos secundarios innecesarios», explica Bárbara Hernando.

Ensayos clínicos el año que viene

Todo esto no quiere decir que la tecnología no vaya a tener que pasar por ensayos clínicos reales para demostrar que puede usarse en seres humanos en un entorno clínico.

Para ello, los científicos cuentan ya con financiación del programa NextGenerationEU, que les permitirá iniciar un estudio de esta clase a partir del año 2026 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en colaboración con Tailor Bio.

De la misma manera, los autores tendrán que contactar con las diferentes agencias reguladoras y definir de manera concreta el proceso de implementación del test en la práctica clínica.

