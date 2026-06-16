Descubren una nueva clase de antibióticos que matan a bacterias farmacorresistentes

Unos científicos han descubierto un nuevo antibiótico que mata a algunas de las bacterias farmacorresistentes más peligrosas del mundo, y lo hace atacando una vulnerabilidad previamente desconocida, abriendo la puerta a una clase de tratamientos completamente nueva, algo muy necesario ante el creciente problema de las bacterias que se vuelven resistentes a antibióticos que antes las mataban.

La nueva sustancia, llamada manikomicina, ha sido identificada por un equipo que incluye, entre otros, a Gerry Wright y Manpreet Kaur, de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá.

En las pruebas realizadas con la manikomicina, la acción de esta ha resultado letal contra patógenos como la Salmonella, la E. coli y la Klebsiella.

A diferencia de cualquier antibiótico actualmente utilizado en la práctica médica, la manikomicina actúa bloqueando el punto de salida del ribosoma, la maquinaria productora de proteínas que se encuentra dentro de cada célula bacteriana.

“Ninguno de los antibióticos hoy usados en el ámbito sanitario hace lo que hace la manikomicina”, subraya Wright.

Debido a que la mayoría de los antibióticos utilizados actualmente atacan los mismos puntos débiles en las bacterias, estas han tenido oportunidad de desarrollar amplias estrategias de defensa contra tales ataques. Dichas estrategias les sirven incluso contra fármacos nuevos si atacan esas mismas viejas vulnerabilidades.

Sin embargo, esta es la primera vez que se usa como blanco de ataque la estructura del ribosoma bacteriano sobre la que actúa la manikomicina, por lo que las bacterias no tienen mecanismos de resistencia existentes contra este antibiótico.

Wright compara el ribosoma con una cadena de montaje de una fábrica. Los componentes terminados deben retirarse de la línea antes de que la siguiente pieza pueda avanzar. La manikomicina bloquea el carril de salida, lo que provoca que todo el proceso de montaje se atasque y finalmente se detenga. Y, sin la capacidad de producir proteínas, las bacterias no pueden sobrevivir.

El equipo de Wright y Kaur trabaja ahora hacia el desarrollo clínico de la manikomicina. Ha comprobado que el nuevo antibiótico no es tóxico para las células humanas y que ha funcionado bien en los experimentos con bacterias realizados en el laboratorio. Ahora el equipo optimiza el “tiempo de residencia” del fármaco (o cuánto tiempo permanece activo en el cuerpo) y han producido 60 variantes del mismo para ver cuál es la mejor de ellas y escogerla para la versión definitiva del antibiótico.

El estudio se titula “A natural depsipeptide antibiotic binds the E-site of the bacterial ribosome”. Y se ha publicado en la revista académica Nature.

Fuente: noticiasdelaciencia.com