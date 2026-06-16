Graban en una isla de México a un mamífero enano que se creía extinto desde hacía 25 años

Científicos captan en México al primer zorro enano de Cozumel vivo en dos décadas tras rescatar a un macho desorientado en una carretera. La esperanza de salvar a la especie se vuelve a abrir

Un equipo internacional de científicos y autoridades ambientales ha logrado registrar el primer avistamiento confirmado en más de dos décadas del esquivo zorro enano de Cozumel, una especie endémica de México cuya supervivencia era un enigma biológico. Según un estudio publicado en la revista científica Neotropical Biology and Conservation, el hallazgo se produjo tras el rescate de un macho adulto desorientado en una carretera local, marcando un hito histórico para la conservación de la biodiversidad insular.

El histórico rescate de este espécimen, catalogado como un misterioso mamífero de la familia Urocyon, ocurrió cuando varios ciudadanos alertaron a los encargados de los parques locales sobre la presencia de un cánido visiblemente aturdido en los márgenes de una autopista. De inmediato, personal especializado y uno de los autores de la investigación se trasladaron al lugar para salvaguardar al animal, que se mostró dócil por el cansancio.

Tras ser fotografiado y sometido a una rigurosa observación veterinaria durante varios días para garantizar su óptimo estado de salud, el ejemplar fue liberado con éxito en la Reserva Estatal Laguna Colombia. Este espacio protegido se encuentra alejado del peligro del tráfico vehicular, lo que otorgará al espécimen una probabilidad de supervivencia significativamente mayor dentro del entorno natural caribeño.

Evolución en aislamiento

Este cánido personifica de manera fidedigna las pautas de adaptación que Charles Darwin documentó durante el siglo XIX, puesto que el aislamiento geográfico de los territorios insulares suele acelerar los cambios genéticos. Dicho proceso propicia que determinadas especies reduzcan drásticamente su tamaño corporal en comparación con sus parientes continentales, un fenómeno biológico ampliamente estudiado en la evolución de los mamíferos.

La línea evolutiva del zorro enano de Cozumel es completamente independiente de otras especies similares, como el zorro gris norteamericano o el zorro de las islas de California. Los registros fósiles demuestran que este pequeño mamífero ha habitado la región mexicana durante miles de años, resistiendo cambios climáticos y ecológicos de la zona de forma aislada.

Pese a su dilatada historia en el ecosistema, los encuentros con seres humanos resultaban casi inexistentes, fijándose el último registro oficial en el año 2001. Esta prolongada ausencia de avistamientos fiables había inducido a los expertos a conjeturar que el animal se había extinguido por completo debido a la presión sobre su entorno.

Peligros para el cánido

La confirmación de que este mamífero enano aún habita en el sur de la isla ha despertado tanto entusiasmo como preocupación entre los expertos en vida silvestre. El espécimen recuperado evidencia que la especie coexiste con un entorno cada vez más hostil debido al desarrollo humano, la fragmentación de los bosques y el impacto de los desastres naturales.

Los investigadores enfatizan que es prioritario implementar censos específicos y medidas urgentes para minimizar el conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre en México. Solo mediante la monitorización constante de la población y una protección estricta del hábitat se podrá garantizar de forma efectiva la permanencia a largo plazo de este enigmático zorro.

Fuente: elconfidencial.com