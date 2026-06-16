China afirma haber creado una tecnología que convierte el carbón en energía sin contaminar

La clave está en que, en este sistema, el carbón no se quema. Así se consigue producir electricidad sin liberar dióxido de carbono a la atmósfera

China ha presentado una innovadora tecnología capaz de transformar el carbón en energía sin emisiones contaminantes, según un estudio liderado por la Academia China de Ciencias que ha sido divulgado por el South China Morning Post. El avance propone sustituir la combustión tradicional por un proceso electroquímico directo.

Este desarrollo, conocido como celda de combustible de carbón de emisión cero (ZC-DCFC), redefine el papel de este recurso fósil en la generación eléctrica. Lejos de quemarse, el carbón se convierte en una fuente de energía electroquímica capaz de producir electricidad sin liberar dióxido de carbono a la atmósfera.

El equipo dirigido por el investigador Xie Heping ha diseñado un sistema que elimina por completo las fases clásicas de las centrales térmicas, como la generación de vapor o el uso de turbinas. De este modo, se reduce de forma significativa la pérdida energética asociada a los procesos térmicos convencionales.

Una alternativa al modelo tradicional

En las plantas de carbón tradicionales, la energía se obtiene mediante la combustión, lo que genera calor para producir vapor que mueve turbinas. Este método está limitado por la eficiencia termodinámica, que rara vez supera el 40%, además de generar elevadas emisiones contaminantes.

La nueva tecnología rompe con ese paradigma al apostar por un proceso directo. El carbón se somete previamente a un tratamiento que incluye pulverización, secado y purificación. Posteriormente, se introduce en una cámara donde reacciona con oxígeno a través de una membrana, generando electricidad de forma inmediata.

Este enfoque no solo mejora la eficiencia teórica, sino que también permite un control más preciso del proceso. Al tratarse de una reacción electroquímica, se evita la conversión indirecta de energía, lo que reduce pérdidas y optimiza el rendimiento del sistema.

Captura y reutilización del carbono

Uno de los aspectos más destacados de esta tecnología es su sistema de gestión del carbono. El dióxido de carbono generado durante la reacción no se libera al ambiente, sino que se captura directamente en el propio dispositivo, evitando así su impacto climático.

Este dióxido de carbono capturado puede transformarse posteriormente en compuestos útiles, como gas de síntesis, o estabilizarse químicamente en sustancias como el bicarbonato sódico. Este modelo de circuito cerrado permite hablar de un proceso energético limpio y potencialmente sostenible.

Los investigadores subrayan que esta innovación podría abrir una nueva vía para el uso del carbón en un contexto de transición energética. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo, su potencial para combinar eficiencia energética y bajas emisiones sitúa a esta tecnología en el centro del debate sobre el futuro de los combustibles fósiles.

Fuente: elconfidencial.com