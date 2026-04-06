Revolución en la industria química: investigadores de EU crean un material plástico biodegradable a base de algas

Un equipo de investigadores de EU ha dado un paso importante en la industria química con la creación de un material plástico biodegradable a base de algas. La propuesta apunta directamente a uno de los mayores desafíos actuales: el exceso de residuos plásticos y su impacto en el medioambiente.

El desarrollo ha sido realizado por científicos de Virginia Tech, quienes lograron fabricar un plástico biohíbrido completamente reciclable a partir de biomasa accesible y procesos industriales ya conocidos. El estudio plantea una alternativa concreta frente a un escenario preocupante: para 2030, se estima que más de 600.000 toneladas de botellas plásticas podrían acumularse en los océanos.

La base del nuevo material está en el uso de algas de células completas, como la espirulina, combinadas con compuestos sintéticos habituales en la fabricación de plásticos.

El regreso de la biomasa para transformar la industria química

Durante el siglo pasado, los primeros plásticos surgieron de materiales naturales, pero fueron sustituidos rápidamente por derivados del petróleo, más duraderos y económicos. Con el tiempo, esa elección dejó una consecuencia evidente: enormes volúmenes de residuos con escasa capacidad de reciclaje.

Organismos como ONU Medio Ambiente han insistido en la necesidad de revisar el modelo actual y avanzar hacia materiales que puedan reciclarse o degradarse sin dejar una huella permanente. La acumulación de microplásticos en mares y costas ha convertido el problema en una prioridad global.

En este contexto, el proyecto dirigido por el profesor adjunto Josh Worch apuesta por recuperar la biomasa como punto de partida. La intención no era solo crear un plástico más sostenible, sino hacerlo sin comprometer su resistencia ni su versatilidad, dos cualidades clave para su uso cotidiano.

La clave del nuevo plástico reciclable desarrollado en EU

La síntesis mecanoquímica utilizada en el estudio se apoya en un mezclador de alta energía, similar al que emplean distintas industrias para pulverizar materiales. Mediante el sistema conocido como molienda de bolas, los investigadores consiguieron unir las algas con los componentes sintéticos en apenas una hora y media.

En comparación, los métodos tradicionales pueden requerir hasta dos días. Emily Bird, estudiante de pregrado y codirectora del estudio, lo resumió así: «Es un proceso extremadamente simple, lo que lo convierte en una forma muy eficiente de crear plástico».

El resultado es un plástico que puede reformarse, reciclarse y descomponerse por completo. Incluso permite recuperar tanto la biomasa de algas como los compuestos químicos originales.

El enfoque ha llamado la atención de especialistas que destacan el valor de incorporar biomasa y residuos agrícolas en la búsqueda de nuevos materiales. La posibilidad de adaptar el proceso a gran escala abre la puerta a su uso en envases, utensilios y otros productos de consumo habitual.

Impacto ambiental y futuro de los bioplásticos en la reducción de residuos marinos

Según el informe más reciente de ONU Medio Ambiente, si no se adoptan soluciones innovadoras, la presencia de plástico en los océanos seguirá creciendo, con efectos directos sobre la biodiversidad y la salud humana. En ese escenario, desarrollos como el de Virginia Tech muestran que es posible replantear la producción sin renunciar a la funcionalidad.

A medida que empresas y gobiernos exploran alternativas al plástico convencional, este tipo de avances sugiere que la transición hacia materiales más responsables puede apoyarse en recursos naturales y tecnologías ya disponibles.

Fuente: msn.com