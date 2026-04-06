Dicen que es el descubrimiento más importante de sus vidas: investigadores que hacían experimentos en un laboratorio encuentran una nueva reacción química

Un hallazgo que aparece casi por accidente y rompe lo que se daba por hecho en química

Un equipo internacional de científicos llevaba años estudiando compuestos con azufre cuando una observación inesperada cambió por completo el rumbo de su investigación. Lo que empezó como un comportamiento extraño en laboratorio acabó convirtiéndose en lo que los propios investigadores describen como uno de los hallazgos más importantes de sus carreras.

El trabajo está liderado por el químico Justin Chalker, de la Flinders University, y se centra en un tipo de reacción que no había sido descrita hasta ahora. El descubrimiento amplía el conocimiento básico en química y también abre la puerta a nuevas aplicaciones en materiales y fármacos.

Durante años, el equipo intentó entender por qué ciertos compuestos reaccionan de forma diferente a lo esperado. La clave estaba en moléculas con tres átomos de azufre, conocidas como trisulfuros.

Una reacción que ocurre sin calor, luz ni catalizadores

El fenómeno identificado, llamado reacción de metátesis de trisulfuros, se produce cuando estas moléculas se encuentran en determinados disolventes. En ese momento, comienzan a intercambiar fragmentos entre sí de forma espontánea.

“Es raro descubrir una reacción completamente nueva, y aún más que tenga aplicaciones en tantos campos”, explica el químico Justin Chalker. Según los datos del estudio, el proceso puede ocurrir en segundos y a temperatura ambiente, sin necesidad de calor, luz o catalizadores.

Este comportamiento contrasta con lo que se conocía hasta ahora. Reacciones similares requerían temperaturas elevadas, entre 80 y 150 grados, y tiempos mucho más largos para alcanzar estabilidad.

El equipo ya ha probado posibles usos. Entre ellos, la modificación de un compuesto antitumoral y la creación de un plástico capaz de descomponerse en sus elementos originales para facilitar su reciclaje.

En el estudio también participan investigadores como Harshal Patel y Tom Hasell, que señalan que este tipo de química podría aplicarse en el desarrollo de materiales adaptativos.

El hallazgo plantea nuevas líneas de investigación en química, con la posibilidad de diseñar moléculas que puedan reorganizarse bajo condiciones suaves y controladas.

Fuente: marca.com