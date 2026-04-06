Misión Artemis II: NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna

La tripulación de la Misión Artemis II ha marcado hitos, desde ser el primer equipo en alcanzar la órbita de la Luna en más de medio siglo, hasta capturar la cara menos conocida del satélite natural de la Tierra

La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada este sábado 4 de abril, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- que espera llegar este lunes 6 de abril a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406,773 kilómetros.

Este domingo los astronautas han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas la tarde del 6 de abril cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de 10 días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes 10 de abril, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

La entrevista más lejana de la historia

Los astronautas de la misión Artemis II aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal NBC que ya dieron el primer vistazo a la cara oculta de la Luna, la cual tienen previsto sobrevolar este lunes, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC dijo, fue realizada “a mayor distancia en la historia”, la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural mientras se pasaban el micrófono que volaba por la nave Orión.

“Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, expresó.

“Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro”, manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

En la entrevista, que se realizó a unos 287,000 kilómetros de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta al señalar que han perdido la noción del tiempo.

Fuente: elfinanciero.com.mx