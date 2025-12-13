Parece un mini capibara, pero está en peligro de extinción y han descubierto que se comunica con un lenguaje secreto

Cuando se trata del mundo animal, siempre hay algo por descubrir, y este caso es un claro ejemplo de ello. Científicos acaban de confirmar que un pequeño mamífero es capaz de comunicarse usando un lenguaje que nadie había detectado hasta ahora. No es un canto ni un chillido reconocible, sino sonidos ultrasónicos imposibles de oír para los humanos. Casi como un lenguaje secreto.

En el estudio publicado en la revista científica Journal of Zoology y titulado High-frequency and ultrasonic vocalizations in a subterranean rodent: the colonial tuco-tuco (Ctenomys sociabilis), un equipo internacional detalla cómo este roedor subterráneo (que sólo vive en una estrecha franja del Parque Nacional Nahuel Huapi) mantiene un sistema de comunicación inesperado.

Así es el animal que vive bajo tierra y que usa un lenguaje oculto

El tuco-tuco colonial (Ctenomys sociabilis) es una especie que recuerda un poco a una capibara, pero en tamaño reducido. Es social, vive bajo tierra, construye complejos sistemas de túneles y comparte nidos con otros miembros de su colonia, algo bastante inusual dentro de su género.

Investigadores del CONICET y de la Universidad de California en Berkeley estudiaron a la única población cautiva de esta especie. Lo hicieron con grabadores especiales capaces de detectar sonidos por encima del umbral auditivo humano. Y con cámaras sincronizadas para observar qué hacía cada animal en cada momento.

Lo que encontraron fue un repertorio vocal rico, compuesto por sonidos de alta frecuencia y también ultrasónicos. La mayoría se producen en situaciones no agresivas, cuando un macho está cerca de una o varias hembras. No hay pelea, sólo hay interacción social.

Antes de este estudio, ya se sospechaba que el tuco-tuco colonial era capaz de percibir sonidos ultrasónicos. Lo indicaban ciertos rasgos de su aparato auditivo. Pero ahora hay pruebas claras: «Confirmamos que utilizan estos sonidos para comunicarse», señala Juan Ignacio Areta, director del trabajo e investigador del CONICET. Y añade que esto no ocurre en las especies solitarias de tuco-tuco, que sólo emiten vocalizaciones de baja frecuencia.

Al final, lo que abre este descubrimiento es la posibilidad de que la vida en grupo esté vinculada al uso de señales más complejas y agudas.

Cómo es que los tuco-tucos usan un lenguaje secreto bajo tierra

El equipo científico comprobó que las vocalizaciones ultrasónicas sólo se producen cuando los animales están muy cerca unos de otros. Dentro de los túneles, las señales de alta frecuencia no se dispersan tanto como en el exterior. Eso hace que esta estrategia de comunicación tenga sentido en un entorno así.

Por ahora, no está claro qué significan exactamente los sonidos, ni qué individuo vocaliza en cada caso. Los investigadores sospechan que los machos son los que más «hablan», pero el comportamiento es tan discreto que no se puede ver a simple vista quién emite qué.

Este descubrimiento no sólo ayuda a entender a esta especie, que está en peligro de extinción, sino también impulsa la bioacústica: una línea de investigación que mezcla biología y sonido para descifrar cómo se comunican los animales.

