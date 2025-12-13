Descubrimiento del siglo. Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país

Un descubrimiento arqueológico sorprende al mundo por la magnitud y antigüedad del tesoro oculto bajo tierra

Investigadores especializados en arqueología europea lograron identificar un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. El conjunto incluía monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos, localizados gracias al trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo.

De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado representa una evidencia valiosa sobre la presencia celta en la región. Las autoridades culturales destacaron que la colección posee un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por el excelente estado de conservación que permitirá profundizar en el conocimiento de las sociedades que habitaron Europa Central.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias explicaron que las próximas evaluaciones, basadas en pruebas isotópicas, permitirán determinar si el metal proviene de depósitos cercanos o si fue trasladado desde zonas remotas mediante antiguos circuitos de comercio.

Encuentran oro en República Checa: cómo fue hallado el tesoro

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Según los especialistas, las piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas.

Monedas, lingotes y piezas únicas de oro encontradas en Pilsen

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos pequeños pero excepcionales, en su mayoría monedas, aunque también se hallaron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Las claves del asombroso hallazgo:

Más de 500 monedas de oro y plata, muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto, además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas.

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.

Fuente: cronista.com