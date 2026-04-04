Los investigadores ponen GPS a los cuervos de Yellowstone y descubren que no persiguen a los lobos: solo los esperan

Los cuervos, considerados oportunistas por excelencia, parecían depender directamente de los grandes depredadores para alimentarse y aprovechar los restos de sus presas.

Sin embargo, un estudio desmonta este relato y plantea una estrategia mucho más sofisticada. Estas aves demuestran una notable capacidad cognitiva que modifica su papel en los ecosistemas salvajes.

Los cuervos de Yellowstone no persiguen a los lobos: así anticipan sus movimientos

Un estudio internacional publicado en la revista Science revela que los cuervos no acompañan a los lobos durante sus desplazamientos, sino que utilizan la memoria para anticiparse a sus zonas de caza.

Según detalla la información difundida por Agencia SINC, el equipo liderado por Matthias-Claudio Loretto, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, analizó el comportamiento de estas aves en el Parque Nacional de Yellowstone durante más de dos años.

Para ello, los investigadores monitorizaron simultáneamente a lobos grises, pumas y cuervos mediante dispositivos GPS. El objetivo era comprobar si las aves seguían realmente a los depredadores para aprovechar sus presas. Los resultados fueron concluyentes: apenas existe evidencia de ese comportamiento.

Ponen GPS a cuervos en Yellowstone: el experimento con 69 aves que desmonta el mito

El estudio supuso un importante despliegue técnico y logístico. Los científicos lograron colocar dispositivos de rastreo a 69 cuervos, una tarea compleja debido a la inteligencia de estas aves, que detectan con facilidad posibles amenazas en su entorno. Según explican los autores, fue necesario camuflar cuidadosamente las trampas para evitar que las aves las esquivaran.

Tras analizar los datos recogidos, los investigadores encontraron un único caso en el que un cuervo siguió a un lobo durante más de un kilómetro o durante más de una hora.

Este dato, lejos de confirmar la teoría tradicional, la contradice. El comportamiento predominante no es el seguimiento, sino la anticipación.

Por qué los cuervos recuerdan dónde cazan los lobos: la clave está en su memoria espacial

La explicación a este comportamiento reside en la memoria espacial de los cuervos. Estas aves recuerdan con precisión los lugares donde los depredadores suelen cazar con éxito, especialmente zonas abiertas como valles llanos. En lugar de gastar energía siguiendo a los lobos, regresan de forma recurrente a estos puntos estratégicos.

Este enfoque les permite optimizar su eficiencia energética, un factor clave en la supervivencia. Según los datos del estudio, los cuervos pueden volar hasta seis horas seguidas sin descanso y recorrer distancias de hasta 155 kilómetros en un solo día para acceder a fuentes de alimento.

Cómo los cuervos sobreviven sin seguir a los lobos: adaptación, experiencia y estrategia

El investigador John Marzluff, de la Universidad de Washington y coautor del estudio, destaca que la principal ventaja de estas aves es su capacidad de adaptación. Los cuervos combinan la memoria a largo plazo con señales inmediatas del entorno para localizar alimento con gran precisión.

Esta estrategia demuestra que los cuervos no dependen exclusivamente de los depredadores, sino que son capaces de construir un «mapa mental» de su territorio. Este hallazgo cambia la percepción científica sobre su comportamiento y refuerza la idea de que se trata de una de las aves más inteligentes del planeta.

El estudio aporta una nueva perspectiva sobre cómo la inteligencia animal influye en la supervivencia.

Fuente: msn.com