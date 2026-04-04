Descubren un adorable dinosaurio bebé oculto en roca en Corea del Sur

Científicos de la Universidad de Texas en Austin descubrieron un raro dinosaurio bebé en Corea del Sur. Nombrado Doolysaurus, el hallazgo revela detalles sobre su dieta y su posible apariencia peluda

En un hallazgo sorprendente, investigadores de la Universidad de Texas en Austin descubrieron un raro dinosaurio bebé en Corea del Sur, al que decidieron nombrar Doolysaurus, en honor a un famoso personaje de dibujos animados. Este descubrimiento se realizó en Aphae Island y se considera la primera nueva especie de dinosaurio identificada en el país en 15 años.

El uso de escáneres de tomografía computarizada de última generación permitió a los científicos revelar huesos ocultos, incluyendo fragmentos de cráneo, dentro de la roca de manera mucho más rápida que los métodos tradicionales. El joven dinosaurio, que probablemente tenía un aspecto peludo y similar al de un cordero, presentaba también piedras en el estómago que indican que su dieta consistía en una mezcla de plantas y pequeños animales.

Jongyun Jung, investigador postdoctoral que lideró el estudio, comentó: «Dooly es uno de los personajes de dinosaurios más icónicos en Corea. Cada generación en Corea conoce a este personaje, y nuestro espécimen también es un juvenil, por lo que es perfecto para nombrar a nuestra especie en honor a Dooly».

Este hallazgo no solo es significativo por ser la primera nueva especie en más de una década, sino que también es el primer fósil del país que incluye partes de un cráneo de dinosaurio. Inicialmente, los investigadores solo habían observado algunos huesos, como partes de las patas y la columna vertebral, pero un escáner micro-CT realizado en el UTCT reveló mucho más.

El Doolysaurus huhmini, como fue oficialmente nombrado, recibió su segundo nombre en honor al paleontólogo coreano Min Huh, por sus contribuciones a la investigación de dinosaurios en Corea y su papel en la fundación del Korean Dinosaur Research Center.

El fósil fue descubierto en 2023 por el coautor Hyemin Jo, y los resultados del estudio se publicaron en la revista Fossil Record el 19 de marzo de 2026. El joven dinosaurio tenía aproximadamente dos años al momento de su muerte y medía aproximadamente el tamaño de un pavo, aunque los adultos de la especie podrían haber sido el doble de grandes.

Los investigadores también encontraron en el fósil decenas de gastrolitos, pequeñas piedras que el dinosaurio había ingerido para ayudar en la digestión. Estas piedras sugieren que el Doolysaurus tenía una dieta omnívora que incluía plantas, insectos y pequeños animales. La disposición intacta de estos gastrolitos indicó que gran parte del esqueleto aún podría estar preservado dentro de la roca.

La investigación sobre el Doolysaurus se considera un avance importante, ya que muchos fósiles podrían estar aún ocultos en las rocas de Corea, al igual que este dinosaurio bebé. Jung expresó su optimismo sobre el uso continuo de la tecnología de micro-CT para descubrir más hallazgos en el futuro.

Fuente: cadena3.com