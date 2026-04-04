Investigadores descubren que las cucarachas degradan hasta 55% del poliestireno en 42 días y lo convierten en energía

Investigadores muestran que ciertas cucarachas pueden descomponer plástico común y aprovecharlo como alimento.

Poliestireno persistente, difícil degradación.

Microplásticos acumulación en suelo y agua.

Cucaracha Blaptica dubia, degradación parcial real.

Trabajo conjunto: insecto + microbioma intestinal.

Transformación química del plástico, no solo fragmentación.

Conversión de carbono sintético en energía biológica.

Potencial para biotecnología y reciclaje avanzado.

Cucarachas capaces de transformar plástico en energía: una pista inesperada para combatir la contaminación

El poliestireno forma parte de la vida cotidiana, aunque casi nadie lo percibe ya. Envases ligeros, embalajes protectores, bandejas de comida. Todo práctico, barato… y persistente. Su resistencia química lo convierte en un problema ambiental de largo recorrido, especialmente cuando se fragmenta en microplásticos capaces de viajar por ecosistemas enteros.

En este contexto, una investigación reciente abre una vía poco intuitiva. La cucaracha Blaptica dubia no solo es capaz de ingerir poliestireno, también logra transformar una parte significativa de ese material en compuestos que su propio organismo puede aprovechar.

Lo interesante aquí no es el insecto en sí. Es el sistema.

¿Qué ocurre realmente con el plástico?

Durante años se ha observado que ciertos insectos —como los gusanos de la harina— pueden consumir plásticos. Sin embargo, muchas veces ese proceso se limitaba a fragmentación física, es decir, reducir el tamaño sin cambiar realmente la naturaleza química del material.

Este estudio va más allá. Analiza el proceso completo: desde la ingestión hasta el destino final del carbono contenido en el polímero.

En condiciones controladas, cada cucaracha consumió unos 6 mg diarios de poliestireno, alcanzando una eliminación cercana al 55% en 42 días. Más relevante que la cantidad es la calidad del proceso: el polímero pierde estructura, se oxida y se transforma en moléculas más simples.

Dicho de forma clara: deja de ser plástico tal como se conoce.

Los análisis químicos detectan ruptura de cadenas moleculares, incorporación de oxígeno y cambios en la estructura aromática del material. Esto indica una despolimerización real, un paso clave para cualquier proceso de reciclaje avanzado.

El papel clave del microbioma intestinal

Nada de esto ocurre por casualidad. En el intestino de la cucaracha se produce una reorganización profunda del ecosistema microbiano.

Aparecen con más frecuencia bacterias como Pseudomonas, Klebsiella o Citrobacter, conocidas por su capacidad para degradar compuestos complejos. Estas comunidades generan enzimas específicas —como oxidorreductasas y transferasas— que inician el ataque químico al plástico.

Es una especie de cadena de montaje biológica. Primero, los microorganismos rompen el material en piezas manejables.

Luego entra en juego el insecto.

De residuo a fuente de energía

Aquí está el giro más interesante. Una vez que el poliestireno se ha fragmentado en compuestos más simples, la cucaracha activa rutas metabólicas propias de cualquier organismo que genera energía.

Entre ellas:

β-oxidación, asociada al procesamiento de ácidos grasos.

Ciclo de Krebs (TCA), núcleo del metabolismo energético.

Fosforilación oxidativa, producción de energía celular.

En otras palabras, el carbono procedente del plástico termina integrado en el metabolismo del animal. No se elimina sin más. Se aprovecha.

Esto sugiere una idea potente: ciertos organismos pueden empezar a adaptarse, aunque sea de forma limitada, a utilizar carbono sintético como recurso.

No es eficiente. No es escalable aún. Pero cambia la forma de pensar el problema.

Un sistema integrado, no una solución milagro

Conviene dejar algo claro. Este hallazgo no implica que liberar cucarachas vaya a resolver la contaminación por plásticos. Ni de lejos.

El valor real está en entender este sistema como una plataforma biológica compleja, donde interactúan:

Microorganismos especializados.

Enzimas específicas.

Metabolismo del organismo huésped.

Este enfoque sistémico encaja con una tendencia creciente en biotecnología: abandonar la búsqueda de una “enzima mágica” y apostar por consorcios microbianos y rutas metabólicas combinadas.

Ya se están desarrollando biorreactores inspirados en procesos naturales similares, donde bacterias y enzimas trabajan en cadena para degradar residuos difíciles.

Aquí podría haber una pista.

Qué impacto puede tener en el medio ambiente

Si este tipo de procesos se logra trasladar a entornos controlados, el impacto potencial es relevante.

Por un lado, permitiría avanzar hacia formas de reciclaje químico más eficientes, especialmente para plásticos complejos que hoy acaban en vertederos o incineradoras.

Por otro, abre la puerta a reducir la acumulación de microplásticos persistentes, uno de los problemas más difíciles de abordar en ecosistemas acuáticos y terrestres.

También plantea una cuestión interesante: la posibilidad de transformar residuos en recursos energéticos o materias primas, cerrando parcialmente el ciclo del carbono.

Eso sí, con cautela. La degradación incompleta o mal gestionada podría generar subproductos indeseados. Aquí el control del proceso es clave.

Fuente: ecoinventos.com