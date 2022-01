Hong Kong sacrificará 2000 animales tras encontrar covid en hámsteres

El gobierno de china encontró múltiples casos de covid en hámsteres de Hong Kong y por precaución ordenaron sacrificar a miles en la zona

Hong Kong advirtió a la gente que no besara mascotas y ordenó un sacrificio masivo de hámsteres el 17 de enero después de que roedores dieron positivo por COVID-19.

Un grupo reciente de coronavirus en humanos rastreado hasta un trabajador de una tienda de mascotas provocó controles en cientos de animales en el territorio gobernado por China. Encontraron 11 hámsteres infectados, mencionan las autoridades.

Haciéndose eco de la política de tolerancia cero, Hong Kong ordenó sacrificar 2,000 mascotas pequeñas por normas de salubridad; se detuvieron las importaciones y las ventas. Varias tiendas de mascotas cerraron alrededor de la ciudad; mientras tanto hombres con equipo de protección recorrieron el distrito de Causeway Bay.

La Sociedad local para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, que administra clínicas veterinarias, instó a repensar.

La Sociedad Protectora de Animales está conmocionada y preocupada por el reciente anuncio del gobierno sobre el manejo de más de 2.000 animales pequeños, que no tuvo en cuenta el bienestar animal y el vínculo humano-animal

La secretaria de Salud, Sophia Chan, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades estaban actuando por precaución. Señala que no hay evidencia de que los animales domésticos pudieran infectar a los humanos. Todos los hámsteres vienen de los Países Bajos, según la emisora ​​local RTHK.

Los dueños de mascotas deben mantener buenas prácticas de higiene, incluido lavarse las manos después de tocar a los animales, manipular su comida u otros artículos, y evitar besar a los animales

Leung Siu-fai Leung, director del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación.

Hong Kong también ha estado haciendo pruebas covid en conejos y chinchillas, pero solo los hámsteres dieron positivo.

