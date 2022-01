El Proyecto BioGenoma de la Tierra arranca a gran escala

Un trabajo para mapear los genomas de todas las plantas, animales, hongos y otras formas de vida microbiana, el Proyecto del Biogenoma de la Tierra (EBP), ha entrado en la secuenciación a gran escala.

Superados tres años de trabajos piloto, sus responsables esperan secuenciar 3.000 genomas antes de final de año, según publican en ‘Proceedings of the National Academies of Science’.

«El artículo especial sobre el EBP capta la esencia y el entusiasmo del mayor esfuerzo coordinado de la historia de la biología», explica Harris Lewin, presidente del Grupo de Trabajo del EBP y Profesor Distinguido de Evolución y Ecología de la Universidad de California, Davis.

«El progreso del EBP en la secuenciación de la vida eucariota, desde la ciencia fundamental hasta las aplicaciones innovadoras en una amplia gama de problemas globales urgentes, como la prevención de la pérdida de biodiversidad y la adaptación de los cultivos alimentarios al cambio climático, es humilde e inspirador –prosigue, citado por Eureka Alert–. Lograr el objetivo final de secuenciar toda la vida eucariota parece ahora a nuestro alcance».

Lanzado en noviembre de 2018, el objetivo del EBP es proporcionar un catálogo completo de secuencias de ADN de todas las 1,8 millones de especies nombradas de plantas, animales y hongos, así como de eucariotas unicelulares.

Se prevé que la Tierra perderá el 50% de su biodiversidad a finales de este siglo si no se toman medidas para frenar el cambio climático y proteger la salud de los ecosistemas mundiales. La creación de una biblioteca digital de secuencias de ADN de toda la vida eucariota conocida puede ayudar a generar herramientas eficaces para prevenir la pérdida de biodiversidad y la propagación de patógenos, vigilar y proteger los ecosistemas y mejorar los servicios ecosistémicos.

El proyecto funciona como una red de redes internacional que coordina numerosos esfuerzos a escala grupal, regional y nacional, como el California Conservation Genome Project (Estados Unidos), el Darwin Tree of Life Project (Gran Bretaña e Irlanda), el Vertebrate Genome Project y el 10.000 Bird Genomes Project.

La oficina administrativa del proyecto se encuentra en el Centro del Genoma de la UC Davis, que es el principal centro de secuenciación de ADN para el Proyecto de Genómica para la Conservación de California, un proyecto de toda la UC dirigido por el profesor Bradley Shaffer de la UCLA, cuyo objetivo es ayudar al estado de California a gestionar las especies en peligro de extinción y de importancia económica utilizando herramientas genómicas.

Los dos primeros años del EBP, 2018-20, representaron la fase de inicio. El objetivo de la fase 1, hasta 2023, es producir genomas de referencia que representen unas 9.400 familias taxonómicas. Hasta ahora, los proyectos afiliados han producido alrededor de 200 de estos genomas de referencia, y se espera que la secuenciación, el ensamblaje y la anotación de más de 3.000 se completen a finales de 2022, lo que representa aproximadamente un tercio del objetivo de la fase 1.

En diciembre de 2021, el proyecto incluye a 5.000 científicos y personal técnico de 44 instituciones miembros en 22 países de todos los continentes, excepto la Antártida.

Hay 49 proyectos afiliados que cubren la mayoría de los principales grupos taxonómicos de eucariotas, que tienen acceso a decenas de miles de muestras de alta calidad procedentes de colecciones de museos y biólogos de campo.

Recientemente, un grupo de instituciones africanas de 22 países se ha puesto en marcha con el nombre de Proyecto BioGenoma de África. BIOSCAN, que está aplicando la tecnología de códigos de barras de ADN para descubrir e identificar especies, y el Proyecto Global Virome, un esfuerzo por descubrir nuevos virus que puedan suponer una amenaza pandémica, también se han unido como afiliados.

Las principales actividades de los tres primeros años han sido el desarrollo y la evaluación de normas y estrategias, la organización de proyectos regionales, nacionales y transnacionales, y la creación de comunidades a través de reuniones periódicas de los comités de trabajo y de una conferencia anual.

Además del Comité Científico Internacional, que elabora las normas del proyecto, el EBP también ha formado comités de Ética, Asuntos Legales y Sociales y Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión. La postura proactiva del EBP para comprender las cuestiones éticas, legales y sociales que rodean al proyecto informará las recomendaciones sobre el acceso y el reparto de beneficios, la equidad y la inclusión en la comunidad de la genómica de la biodiversidad y en las comunidades indígenas de los países más biodiversos del mundo.

